Sẽ 'đóng' một chiều cao tốc Long Thành khi phương tiện về TPHCM tăng đột biến

Sáng 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn được phép lưu thông theo cả hai hướng.

Theo ghi nhận, các phương tiện từ TPHCM đi Đồng Nai và chiều ngược lại đang lưu thông bình thường. Lực lượng CSGT được bố trí theo dõi, điều tiết giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh khi mật độ phương tiện tăng cao.

Dòng xe từ các tỉnh, thành phía Đông đổ về cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 2/9. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Trước đó, Phòng CSGT Công an TPHCM xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trong ngày 2/9, nhằm chủ động giải tỏa lượng lớn phương tiện từ Đồng Nai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và các tỉnh miền Trung trở lại TPHCM.

Theo phương án, từ 5h đến 24h ngày 2/9, nếu đủ điều kiện và lưu lượng phương tiện hướng về TPHCM tăng cao, lực lượng chức năng có thể tạm dừng phương tiện theo hướng TPHCM - Đồng Nai, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Đồng Nai - TPHCM.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn lưu thông 2 chiều trong sáng 2/9. (﻿Ảnh: Nguyễn Tiến)

Việc này nhằm tận dụng năng lực còn dư của chiều đường TPHCM - Đồng Nai, tăng khả năng thông hành cho dòng phương tiện trở lại thành phố, hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Tuy nhiên, phương án chỉ được triển khai khi lưu lượng phương tiện hướng về TPHCM tăng cao và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. Tình hình giao thông sẽ được theo dõi thường xuyên để điều chỉnh hoặc kết thúc phương án khi cần thiết.

Nếu phương án được kích hoạt, phương tiện từ TPHCM đi Đồng Nai sẽ không được tiếp tục lên cao tốc tại khu vực nút giao An Phú và khu vực Võ Chí Công - vòng xoay Phú Hữu.

Giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Từ khu vực trung tâm TPHCM, hầm sông Sài Gòn và đường Mai Chí Thọ, phương tiện đi Đồng Nai sẽ được hướng dẫn theo các lộ trình thay thế như Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai hoặc Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định - phà Cát Lái - Đồng Nai.

Đối với phương tiện từ đường Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu và khu vực lân cận, các hướng thay thế gồm Võ Chí Công - Khu Công nghệ cao - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai hoặc Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - Nguyễn Thị Định - phà Cát Lái - Đồng Nai.

Lực lượng chức năng dự kiến phân tán dòng xe về TPHCM qua các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3 và Võ Chí Công. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa tại các giao lộ, hạn chế phương tiện tập trung quay đầu hoặc dừng chờ tại khu vực nút giao An Phú và vòng xoay Phú Hữu.

Ở chiều Đồng Nai về TPHCM, phương tiện được ưu tiên lưu thông trên cao tốc. Khi vào địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng sẽ phân tán dòng xe qua Vành đai 2, Vành đai 3, Võ Chí Công và các tuyến đường kết nối, hạn chế phương tiện dồn về nút giao An Phú.

Phòng CSGT bố trí lực lượng tại các điểm đóng đường, phân luồng, điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát trên cao tốc, đường dẫn cao tốc, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp cùng các tuyến đường liên quan.

CSGT bố trí lực lượng tại các tuyến đường dẫn vào cao tốc, sẵn sàng xử lý tình huống ùn tắc phát sinh. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo dự báo, lượng phương tiện trở lại TPHCM sẽ tăng nhanh từ khoảng 15h ngày 2/9, cao điểm trong khoảng 16h-22h, có thể kéo dài đến 24h.