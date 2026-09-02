Thái Nguyên: Khẩn trương thi công các công trình dự án giao thông trọng điểm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp (QLDAGTNN) tỉnh Thái Nguyên được giao làm chủ đầu tư một số dự án trọng điểm sau:

Dự án Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên với tổng vốn được phê duyệt 226,345 tỷ đồng;

Dự án Xây dựng mới cầu Gia Bảy 559,800 tỷ đồng;

Dự án Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống thuộc Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên 310,995 tỷ đồng.

Ban QLDAGTNN đã trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2026 cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên.

Quang cảnh Dự án Xây dựng mới cầu Gia Bảy 559,800 tỷ đồng.

Riêng hai Dự án Xây dựng mới cầu Văn Lăng với mức vốn được phê duyệt đầu tư 100 tỷ đồng và Dự án Xây dựng mới cầu Bến Oánh 200 tỷ đồng đang ở giai đoạn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Không quản ngày đêm, mưa lũ bất thường, các đơn vị nhà thầu đã tập kết đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị máy móc, nhân công bắt tay ngay vào thi công các hạng mục cơ bản của công trình. Dự án Xây dựng mới cầu Gia Bảy khởi công ngày 03/02/2026, dự kiến hoàn thành ngày 22/12/2026.

Đến nay, tiến độ thi công các hạng mục xây dựng mố cầu M1,M2, trụ T1; Lắp đặt hệ đà giáo lao dầm; Nhập vật tư dầm thép, tháp thép đạt 100%. Các hạng mục khác đang thi công sản xuất dầm thép, gia công sản xuất dầm, tháp thép tại xưởng đều đạt trên 70% khối lượng công việc so với tuần trước.

Một số hộ dân ở tổ dân phố Gia Bảy, phường Linh Sơn đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng tuy nhiên nhà cửa vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn.

Ông Trương Văn Trịnh, Chỉ huy trưởng công trường Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 - cho biết: Bên cạnh những thuận lợi được chủ đầu tư quan tâm tạo mọi điều kiện để đơn vị thi công nhanh chóng thì còn có một số khó khăn cần được tháo gỡ sớm như một số vị trí quan trọng chưa giải phóng xong mặt bằng để có đường kéo kết cấu thép, cấu kiện công trình vào công trường.

Công trình cấp đặc biệt nên có một số vật liệu phải nhập ngoại nên cũng phụ thuộc thời gian sản xuất và vận chuyển cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Mặc dù phải thi công xây dựng trong mùa mưa bão nhưng đơn vị quyết tâm không để ngừng hoạt động vì bất cứ lý do nào. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đơn vị vẫn tổ chức tăng ca, tăng nhân công làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình cầu Gia Bảy.

Dự án Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống đoạn từ cầu Gia Bảy đến khu vực Khu dân cư số 4 Túc Duyên đã thực hiện xong công tác phát quang, bóc tầng phủ, phá dỡ, thu dọn mặt bằng. Gói thầu xây lắp số 02 đang triển khai thi công tích cực.

Theo báo cáo mới nhất của Ban QLDAGTNN tỉnh thì dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên có quy mô tổng diện tích đất thu hồi 17,66ha trong đó 4,96ha đất ở và đất vườn cùng thửa; 8,38ha đất nông nghiệp; 0,82ha đất giao thông; 0,5ha đất thủy lợi; 3ha đất khác của hai Phường Quán Triều và Phường Linh Sơn. 491 hộ và 11 tổ chức bị ảnh hưởng. Số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư: 198 hộ, diện tích khoảng 2,6ha.

Cầu Quang Vinh 1 được thiết kế có kết cấu vòm, với kết cấu dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lựng đúc hẫng cân bằng đang được thi công vượt sông Cầu.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân của các phường Quán Triều, Quang Vinh, Linh Sơn vẫn còn nhiều vướng mắc, phức tạp. Người dân còn trăn trở về tái định cư. Một số hộ có nhà ở kết cấu công trình đặc biệt nằm trong lõi dự án chưa đồng ý di rời bàn giao đất… Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công xây dựng các công trình.

Ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, có ý kiến nhận xét và kiến nghị: Ban QLDAGTNN tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư trong quá trình thực hiện các dự án giao cho Ban QLDAGTNN làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo UBND các xã, phường: Quan Triều, Linh Sơn, Phan Đình Phùng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án nêu trên.

Không quản trời mưa bão, công nhân Tổng công ty xây dựng Trường Sơn vẫn tích cực thi công các hạng mục công trình cầu Gia Bẩy.

Được biết, công tác bồi thường, GPMB, tái định cư tại địa phận phường Quan Triều đã giải phóng mặt bằng được 1,15/6,78ha, đạt 17%, đã bố trí tái định cư được 10/131 hộ, đạt 7,63%. Địa phận phường Linh Sơn đã giải phóng mặt bằng 7,51/10,88ha, đạt 68,53%, đã bố trí 31/55 hộ vào ở khu tái định cư.

Các gói thầu xây lắp thi công xây dựng cầu Quang Vinh 1, 2 tiến độ thực hiện đạt 44% đến 63,5%. Mốc tiến độ hoàn thành: 31/12/2026. Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên đạt từ 1% đến 2,3% vốn ngân sách Nhà nước. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đã thực hiện với dự án này là 121,144/226,345 tỷ đồng, đạt 53,52%.

Đối với Dự án Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống hiện đang triển khai công tác thống kê, kiểm đếm. Riêng đoạn từ cầu Gia Bảy đến khu vực Khu dân cư số 4 Túc Duyên đã thực hiện xong công tác phát quang, bóc tầng phủ, phá dỡ và thu dọn mặt bằng.

Tiếp tục triển khai thi công Gói thầu xây lắp số 02 giá trị hoàn thành/giá trị hợp đồng: 3,0/692,1 tỷ đồng, đạt 0,43%. Mốc tiến độ hoàn thành là 27/12/2027. Giải ngân kế hoạch vốn 2026 cho dự án này là 144,741/310,995 tỷ đồng, đạt 46,54%.

Ghi nhận từ thực tế sau thời gian khởi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đã nỗ lực không ngừng nghỉ tập trung khẩn trương thi công các hạng mục công trình chỉ trong 6 tháng, hình hài dự án hiện lên rõ rệt.

Việc đầu tư xây dựng các cây cầu và đường giao thông cũng như củng cố an toàn đê Hữu Cầu sẽ tăng cường kết nối hai bờ sông Cầu, là nơi giao thoa giữa khu vực phát triển công nghiệp, logistic và khu động lực mới phía Đông sông Cầu với trung tâm tỉnh Thái Nguyên; tăng cường kết nối và cải thiện chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất; tạo tiền đề để thu hút các dự án khu dân cư, khu đô thị theo định hướng triển của thành phố cũng như của tỉnh Thái Nguyên…