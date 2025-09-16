Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là "búp bê không tuổi", bố là chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng TP.HCM

16-09-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Quý tử sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân Huyền Baby gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai - Khôi Vĩ, tên thân mật ở nhà là Sữa, kèm lời chúc mừng sinh nhật "con trai iu" lên 8 tuổi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao, một phần vì "phú bà showbiz Việt" ít khi chia sẻ hình ảnh con, phần nữa vì ngoại hình của bé Khôi Vĩ. 

Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là

Huyền Baby và con trai thứ - bé Khôi Vĩ (Sữa).

Cậu bé là con thứ 2 của cựu hot girl Hà Thành và chồng đại gia Quang Huy càng lớn càng điển trai, cao, và bảnh bao hơn. Nhân dịp đặc biệt, Khôi Vĩ cũng gây chú ý với outfit áo sơ mi trắng, quần âu được bố chuẩn bị cho, đúng chuẩn thiếu gia nhà hào môn.

Đông đảo bạn bè, người hâm mộ vào bình luận khen ngợi cả hai mẹ con: "Trộm vía em sữa mới đó mà cao quá, càng lớn càng giống mẹ", "Cậu cả đây rồi, đẹp trai quá nha mẹ Huyền ơi, nhìn cứ như 2 chị em thôi ý", "Nay lớn hẳn luôn ấy, mẹ nuôi khéo quá",... 

Khôi Vĩ là con thứ 2 của cựu hot girl và chồng đại gia. Con gái lớn của Huyền Baby là bé Củ Cải, năm nay 12 tuổi. Cả hai đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ, gây chú ý mỗi lần xuất hiện. 

Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là

Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là

Một vài hình ảnh gần đây nhất của Khôi Vĩ cùng chị và bố mẹ.

Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là

"Cậu ấm" nhà đại gia sinh nhật lúc nào cũng hoành tráng, diện đồ hiệu.

Thời gian đầu, Huyền Baby rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh con, phải đến khi sinh cậu con trai thứ 2, Huyền Baby mới bắt đầu thường xuyên đăng tải những hình ảnh về con, trong những ngày kỷ niệm, du lịch cùng gia đình,... Sinh ra trong gia đình giàu có, nhóc tỳ hiện tận hưởng cuộc sống trong căn biệt phủ trị giá 100 tỷ đồng, rộng 1.000m2.

Được mệnh danh là "phú bà" nên việc Huyền Baby chi mạnh tay, đầu tư cho việc nuôi dạy con.  "Chị đẹp" từng hé lộ chuyện mạnh tay chi tiền xây hẳn cho cậu ấm, cô chiêu của mình một khu vui chơi hoành tráng dưới tầng hầm biệt phủ; đầu tư quần áo, trang phục xịn xò đến từ các nhà mốt đình đám quốc tế như Dolce and Gabbana, Chloe, Fendi, Miumiu, Moschino, Dsquared2,...

Bên cạnh đó, các nhóc tỳ cũng tham gia bộ môn thể thao của giới nhà giàu như đánh golf hoặc học các bộ môn nghệ thuật.

Ngoài ra, Huyền Baby còn thường xuyên đưa 2 nhóc tỳ Củ Cải và Sữa đi chơi, du lịch, nghỉ dưỡng tại những khu resort đắt đỏ bậc nhất từ trong nước ra nước ngoài. 

Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là
Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là
Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là
Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là

Một vài hình ảnh hiếm hoi cho thấy cuộc sống trong nhung lụa của các con Huyền Baby.

Song, Huyền Baby vẫn nhấn mạnh quan điểm nuôi dạy con rất có nguyên tắc: để con phát triển tự nhiên, không áp đặt suy nghĩ của người lớn, khuyến khích tính tự lập, chủ động từ sớm. Cô nói:

Huyền Baby sinh năm 1989, là hot girl đời đầu và từng tham gia showbiz với vai trò ca sĩ. Song, sau khi kết hôn, cô lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Năm 2023, Huyền Baby tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", được đông đảo khán giả yêu thích.

Huyền Baby sở hữu cơ sở làm đẹp lớn tại TP.HCM và thương hiệu mỹ phẩm. Chồng cô là doanh nhân Quang Huy - ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng.

Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là

Huyền Baby ngày càng xinh đẹp, trẻ trung hơn tuổi.

Cuộc sống hôn nhân của cô luôn khiến CĐM phải xuýt xoa vì được chồng chiều, con ngoan. Có lẽ chính vì thế, nhan sắc sau bao năm của cựu hot girl đình đám vẫn chẳng đổi, thậm chí còn được khen "trẻ mãi không già" hay "búp bê không tuổi". 

Ảnh: FBNV.

Sự sụp đổ của tứ đại thiếu gia Bắc Kinh


Theo Trần Hà

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay, "viên ngọc quý" của Đà Nẵng được tham quan trở lại sau gần 3 năm tạm dừng: Vừa có rừng, vừa có biển, còn có điểm đến tâm linh từng đông nghịt người

Từ hôm nay, "viên ngọc quý" của Đà Nẵng được tham quan trở lại sau gần 3 năm tạm dừng: Vừa có rừng, vừa có biển, còn có điểm đến tâm linh từng đông nghịt người Nổi bật

Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang

Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang Nổi bật

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?

15:40 , 16/09/2025
Người giàu nhất phim Việt giờ vàng

Người giàu nhất phim Việt giờ vàng

15:20 , 16/09/2025
Vợ Cường Đô La mua dây chuyền 300 triệu để "đu idol" GD

Vợ Cường Đô La mua dây chuyền 300 triệu để "đu idol" GD

15:18 , 16/09/2025
Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ cho đi học trường quốc tế, chăn gối, đồ dùng nhà mang đi mới yên tâm

Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ cho đi học trường quốc tế, chăn gối, đồ dùng nhà mang đi mới yên tâm

14:28 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên