Đại tướng Lương Tam Quang: Mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam

Chiều ngày 5-8, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm Ngày an ninh mạng Việt Nam 6-8 lần thứ nhất với chủ đề "Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".



Việt Nam với quyết tâm làm chủ sản phẩm công nghiệp an ninh mạng

Tại Quyết định số 1013 ngày 20-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ đã lựa chọn ngày 6-8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của an ninh mạng, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của công tác bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, kiến tạo văn hóa an ninh mạng trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là dịp Bộ Công an, nòng cốt là lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Qua đó, củng cố và phát huy vai trò, tiềm lực của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc, tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng vững chắc.

Bảo vệ an ninh mạng Việt Nam gắn với làm chủ sản phẩm công nghiệp an ninh mạng

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý, tạo chuyển biến rõ nét thực hiện chủ trương Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh mạng.

Theo đó, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu làm chủ sản phẩm công nghiệp an ninh mạng, cần tập trung và nghiên cứu và đưa các sản phẩm vào thực tiễn mọi hoạt động đời sống xã hội. Phát triển công nghiệp an ninh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ.

"Mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam. Việt Nam với quyết tâm mạnh mẽ bảo vệ vững chắc an ninh mạng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và hùng cường của dân tộc" - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Ngày An ninh mạng Việt Nam đã giới thiệu chuỗi các sự kiện, chương trình thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng như ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đây là sáng kiến quan trọng làm chủ hoàn toàn không gian mạng, không có lỗ hổng bảo mật và là công cụ, lá chắn bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.