Đại tướng Phan Văn Giang: Vị trí Đồng Nai đắc địa về kinh tế và quốc phòng

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 20/4, Đại tướng Phan Văn Giang , Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ sự ủng hộ với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh Đồng Nai hiện đạt đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định, trong đó có những tiêu chí rất quan trọng như thu nhập, dân số, diện tích, vị trí địa lý.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phân tích về vị trí địa lý, tỉnh Đồng Nai (cũ) không có biên giới, nhưng sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước thì tỉnh Đồng Nai (mới) có những vị trí rất đắc địa.

"Tôi ví dụ như lĩnh vực quốc phòng - an ninh, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước cũ) là nơi giải phóng đầu tiên ở miền Nam. Đây là địa chỉ tập kết nhân tài, vật lực, vũ khí trang bị để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975 ", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Về hạ tầng chiến lược, theo Phó Thủ tướng, ngoài sân bay Long Thành tầm cỡ quốc tế, hệ thống sân bay Biên Hòa đang được củng cố, nâng cấp. Đồng Nai có khu cư xá Long Bình rất lớn, cùng với hồ Trị An… tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang nhận định, Đồng Nai còn có lợi thế rất lớn về kinh tế. Cùng với Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), 2 địa phương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây vốn chỉ làm nông nghiệp đã di cư tới vùng này.

Với những yếu tố như vậy, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, Đồng Nai đã hội đủ điều kiện trở thành thành phố khi tỷ lệ các phường cũng đã đạt khoảng 30%. Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

" Mục tiêu phấn đấu 50% thành phố trực thuộc Trung ương, mới đây Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương với Quảng Ninh, tôi rất mong các đại biểu ủng hộ Đồng Nai để làm động lực cho Quảng Ninh. Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện giao cho Bắc Ninh phấn đấu bởi tỉnh này cũng có dư địa để phát triển ", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Cùng quan điểm về tầm nhìn phát triển, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí khẳng định, việc công nhận Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia.

Theo ông Lê Minh Trí, Đồng Nai đã có sẵn hạ tầng quan trọng và nguồn nhân lực mạnh mẽ, nhưng điều địa phương cần nhất hiện nay là một thể chế, cơ chế phát triển tương xứng.

"Nghị quyết này chính là một thể chế đặc biệt để giúp Đồng Nai phát triển, từ đó đóng góp chung cho sự tăng trưởng của cả khu vực và đất nước ", Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh và cho rằng đây là bước đi cần thiết để khơi thông các nguồn lực bấy lâu nay bị giới hạn bởi cơ chế cấp tỉnh.

"Chiếc áo mới" cho cực tăng trưởng chiến lược

Đại biểu Trương Thị Diệu Thuý (Đoàn tỉnh Đồng Nai) cũng bày tỏ sự tán thành cao và cho rằng việc thành lập thành phố là sự thể chế hóa kịp thời chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

Đại biểu dẫn Kết luận số 224 của Bộ Chính trị về quản lý phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển một số tỉnh đủ điều kiện trở thành thành phố trong năm 2026.

Theo bà Thúy, "chiếc áo" mô hình quản trị cấp tỉnh hiện nay đã không còn phù hợp, chật hẹp đối với tốc độ phát triển của Đồng Nai.

"Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết này sẽ trao cho địa phương một 'chiếc áo mới', tạo cơ hội vàng để Đồng Nai cất cánh trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đây cũng là áp lực và thách thức để Đồng Nai thực sự trở thành một cực tăng trưởng mới, một trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng Đông Nam Bộ", đại biểu Thúy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nai Vũ Hồng Văn.

Khẳng định tiềm lực thực tế của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, hiện Đồng Nai là tỉnh có quy mô dân số đứng thứ 3 và quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 cả nước (chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng). Không chỉ mạnh về con số, Đồng Nai còn được ví như một "Việt Nam thu nhỏ" bởi sự hội tụ của người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo ông Vũ Hồng Văn, sự ưu đãi về thiên nhiên và khí hậu khiến Đồng Nai trở thành điểm đến an cư lạc nghiệp lý tưởng. Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất trong phát biểu là kết quả thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ, thu ngân sách năm 2025 của Đồng Nai là hơn 101.000 tỷ đồng, vượt mức Trung ương giao. Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số - thuộc nhóm cao nhất toàn quốc. Với đà phát triển này, trong năm nay, Đồng Nai đặt mục tiêu thu ngân sách cao hơn năm trước, khẳng định vai trò một cực tăng trưởng chủ lực.

Về chủ trương thành lập đơn vị hành chính mới và chuyển đổi từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị, ông Vũ Hồng Văn khẳng định đây là thời điểm "chín muồi". Đồng Nai xác định việc thay đổi không chỉ mang tính hình thức mà phải đi đôi với nâng cao năng lực ngân sách, thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân.

"Nếu chậm trễ thực hiện, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đồng Nai xác định khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhận trách nhiệm là cực tăng trưởng dẫn dắt để cùng cả nước đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045", Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nói.