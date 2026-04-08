Đại tượng Phật dát vàng 100 tấn lớn nhất Việt Nam, thâu tóm kỷ lục châu Á giúp tỉnh nhà thu về 10 ngàn tỷ đồng

Không chỉ thâu tóm hàng loạt kỷ lục châu Á, pho tượng dát vàng khổng lồ này còn là thỏi nam châm hút dòng khách rùng rùng đổ về. Sự kết hợp giữa độ hoành tráng vô tiền khoáng hậu và kỹ thuật thi công không tưởng đã giúp địa phương này đút túi hơn 10 ngàn tỷ đồng chỉ trong ba tháng đầu năm nay, tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên bản đồ du lịch tâm linh nước nhà.

Tuyệt tác đại tượng 100 tấn và bài toán thi công “ngược đời”

Nằm uy nghi giữa Điện Giáo Chủ, bức tượng Thích Ca Mâu Ni cao 10 mét, nặng 100 tấn hiện là pho tượng đồng nguyên khối dát vàng lớn nhất Việt Nam và đã được Trung tâm Kỷ lục Châu Á vinh danh. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn và du khách thực sự sốc không chỉ nằm ở khối lượng vàng đồng khổng lồ, mà ở một phương thức thi công vô cùng kỳ lạ.

Để tạo ra kiệt tác này, các nghệ nhân tài hoa tại thôn Thượng Đồng, tỉnh Nam Định đã mất ròng rã hai năm rèn đúc. Thay vì xây dựng điện thờ rồi mới rước tượng vào như thông thường, người ta phải dùng đến tuyệt chiêu tiền tượng hậu điện. Bức tượng khổng lồ được định vị chính xác lên bệ đỡ hình đài sen cao 1,5 mét trước tiên, sau đó toàn bộ điện thờ rộng gần 2000 mét vuông với hai tầng tám mái cong vút mới bắt đầu được xây dựng bao bọc xung quanh.

Về mặt tạo hình, tượng mang tư thế niêm hoa vi tiếu cực kỳ thư thái với tay phải cầm búp sen giơ cao, tay trái đặt ngửa trên chân. Phía sau lưng là tấm phù điêu lá bồ đề kép gắn 100 bức tượng nhỏ, cộng hưởng cùng hai vị đại đệ tử A Nan và Ca Diếp mỗi người nặng 30 tấn, tạo nên một không gian uy nghiêm đến choáng ngợp.

Không dừng lại ở bức đại tượng trăm tấn, tọa độ này còn vươn mình thành một hệ sinh thái kỷ lục bề thế bậc nhất. Bước chân vào khuôn viên rộng 539 héctahecta, du khách tiếp tục bị choáng ngợp bởi tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất khu vực Đông Nam Á nặng tới 80 tấn. Kế đến là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát dát vàng nặng 90 tấn, xác lập kỷ lục lớn nhất cả nước.

Ngước nhìn lên cao là tòa bảo tháp 13 tầng vươn sừng sững 99 mét, giữ ngôi vương cao nhất khu vực châu Á. Tòa tháp hình lục giác này được bao phủ hoàn toàn bằng gạch nung Bát Tràng mang hoa văn thời Lý, bên trong đặt tượng Phật trên bệ đá xanh chạm khắc rồng và linh vật tinh xảo.

Sự đồ sộ còn được nhân lên gấp bội với quả chuông đồng 36 tấn nằm phía trên một chiếc trống đồng khổng lồ nặng 70 tấn, âm vang cả một vùng đồi núi. Cùng với đó là hành lang La Hán dài kỷ lục 1052 mét, nơi đặt 500 bức tượng bằng đá xanh nguyên khối. Mỗi bức tượng cao 2,5 mét và nặng khoảng 4 tấn, mang những biểu cảm hỷ nộ ái ố hoàn toàn khác biệt để miêu tả trọn vẹn sự sống chốn trần thế.

Chuông đồng lớn nhất Việt Nam cũng được đặt tại đây (Nguồn: Dân Trí)

Địa điểm giúp vùng đất cố đô đạt doanh thu kỷ lục

Mảnh ghép cuối cùng làm nên cơn địa chấn chính là sức mạnh kinh tế mà quần thể này mang lại. Giấu mình tại vùng đất cố đô Ninh Bình, nơi từng là trung tâm quyền lực của ba triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý, công trình này đã thực sự trở thành con gà đẻ trứng vàng.

Chỉ tính riêng trong ba tháng đầu năm 2026, tỉnh Ninh Bình đã đón gần 9,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế vượt mốc ấn tượng với hơn 1 triệu lượt. Đỉnh điểm là tháng 3 năm 2026, lượng khách đổ về đạt mức kỷ lục trên 4,1 triệu lượt. Nhờ dòng người khổng lồ này, tổng doanh thu du lịch chớp nhoáng cán mốc 10 ngàn tỷ đồng.

Tượng Quan Thế Âm bằng đồng lớn nhất Việt Nam (Nguồn: VRtour)

Để thấy sự bùng nổ này khủng khiếp cỡ nào, chỉ cần nhìn lại cùng kỳ quý 1 năm 2025, địa phương này mới chỉ đón 4,4 triệu lượt khách và thu về 4,6 ngàn tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu và lượng khách đã tăng gấp đôi chỉ sau một năm. Xa hơn nữa, cả năm 2025 Ninh Bình đã bỏ túi hơn 21 ngàn tỷ đồng, một con số minh chứng cho sức hút không thể chối từ của vùng đất di sản.

Biểu tượng di sản vươn tầm thế giới

Sức hút của quần thể tâm linh này không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng thuần túy. Nằm trọn vẹn trong Quần thể danh thắng Tràng An được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2014, nơi đây là sự giao thoa hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại. Từ ngôi cổ tự ngàn năm tuổi do Thiền sư Nguyễn Minh Không khai sáng cho đến khu chùa mới khởi công năm 2003, tất cả tạo nên một hệ sinh thái văn hóa đồ sộ.

Toàn cảnh chùa Bái Đính nhìn từ trên cao (Nguồn: Tony VietNam Tours)

Vùng đất này còn được khẳng định khi liên tục đăng cai các sự kiện Phật giáo quốc tế lớn, điển hình là Đại lễ Vesak năm 2014 hay lễ cầu nguyện hòa bình thế giới. Không quá khó hiểu khi vượt qua hàng ngàn đối thủ, mảnh đất này liên tục được các nền tảng du lịch uy tín vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á và xuất sắc nhất toàn cầu, khẳng định vị thế độc tôn vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới.



