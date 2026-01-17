Thực hư cảnh tượng ‘Phật bay’ ở Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền dày đặc hình ảnh và thông tin về một hệ thống được gọi là “Phật bay không người lái” tại Nhật Bản, với mô tả kết hợp tụng kinh, ánh đèn LED 3D huyền ảo, mang lại cảm giác như “Phật bay giữa đời thật”. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người yêu du lịch tâm linh và công nghệ. Vậy thực tế ngoài đời có được như những gì mạng xã hội lan truyền, câu chuyện phía sau hiện tượng "Phật bay" cần được hiểu đúng với bản chất.

Hình ảnh về ‘Phật bay’ được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn du lịch Nhật Bản (Ảnh Yabai)

‘Phật bay’ ở Nhật Bản thực chất là gì?

Theo website chính thức của Ryuganji Temple (龍岸寺) tại Kyoto, “Phật bay” mà nhiều người nhắc tới thực chất là dự án Drone Buddha (ドローン仏) – một sáng kiến kết hợp nghệ thuật, công nghệ và Phật giáo nhằm tái hiện khái niệm Gokuraku Raigō (Cực Lạc Lai Nghinh), tức hình ảnh Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát từ cõi Cực Lạc hiện thân tiếp dẫn chúng sinh.

Cụ thể, nhà chùa sử dụng các tượng Phật kích thước nhỏ được in bằng công nghệ 3D, gắn lên máy bay không người lái, cho bay trong không gian lễ hội, chủ yếu vào ban đêm. Theo thông tin từ Ryuganji, dự án này được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 trong lễ hội Phật giáo của chùa, với số lượng drone ban đầu chỉ vài chiếc. Đến những năm gần đây, quy mô được mở rộng, có thời điểm sử dụng hơn 10 drone bay đồng thời để tạo hiệu ứng thị giác giống như một đoàn Phật – Bồ Tát “giáng lâm”.

Tờ Tokyo Weekender cũng từng đưa tin về Drone Buddha, cho biết mục tiêu của dự án không phải để thương mại hóa hay tạo một “show diễn công nghệ”, mà nhằm giúp người trẻ và cả du khách quốc tế tiếp cận Phật giáo bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, trong bối cảnh nhiều ngôi chùa Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng vắng người tham dự các nghi lễ truyền thống.

Tượng Phật được gắn lên máy bay không người lái

Thêm hình ảnh về sự kiện này (Ảnh Yabai, Ryuganji Temple)

Không có nguồn chính thống nào xác nhận sự tồn tại của một hệ thống trình diễn cố định kết hợp tụng kinh tự động, LED 3D và hiệu ứng sân khấu như mô tả lan truyền trên mạng xã hội. Những yếu tố ánh sáng, âm nhạc (nếu có) chủ yếu phục vụ cho không gian lễ hội và trải nghiệm nghệ thuật, chứ không phải một công nghệ “siêu thực” như nhiều bài viết thổi phồng.

Du khách có thể chiêm ngưỡng khi nào, ở đâu?

Với những ai muốn tận mắt chứng kiến hiện tượng “Phật bay”, cần lưu ý rằng Drone Buddha không phải là sản phẩm du lịch biểu diễn hằng ngày. Theo thông tin từ Ryuganji Temple và báo chí địa phương, hoạt động này chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt, thường gắn với:Các lễ hội Phật giáo do chùa tổ chức; Sự kiện tưởng niệm, cầu siêu hoặc chương trình nghệ thuật – tâm linh theo chủ đề; Những dịp nhà chùa chủ động thử nghiệm, trình diễn công nghệ mới

Lịch tổ chức không cố định theo tuần hay theo tháng và thường chỉ được thông báo trước thời điểm diễn ra một thời gian ngắn trên website hoặc mạng xã hội chính thức của chùa. Vì vậy, du khách không thể mua vé hay đặt tour riêng chỉ để xem Drone Buddha.

Ryuganji Temple - Kyoto - Nhật Bản, nơi diễn ra sự kiện (Ảnh Ryuganji Temple)

Về mặt tiếp cận, du khách nước ngoài hoàn toàn có thể tham dự nếu sự kiện mở cửa công khai. Một số bài viết của truyền thông quốc tế cho biết đã có nhiều khách quốc tế tình cờ chứng kiến Drone Buddha khi đến Kyoto đúng dịp lễ. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình không có thuyết minh tiếng Anh, trải nghiệm chủ yếu mang tính thị giác và cảm nhận cá nhân.

Nếu có ý định “canh” thời điểm để chiêm ngưỡng Drone Buddha, du khách nên theo dõi kỹ các kênh thông tin chính thức của Ryuganji Temple, đồng thời kết hợp lịch trình với các lễ hội Phật giáo lớn tại Kyoto. Ngoài ra, cần lưu ý đây vẫn là không gian tôn giáo, nên việc quay phim, chụp ảnh hoặc di chuyển trong khuôn viên chùa phải tuân thủ quy định của ban tổ chức.