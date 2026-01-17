Cuộc sống khởi sắc của nam nghệ sĩ sau 4 năm chia tay nữ đại gia hơn 9 tuổi, vỡ nợ 20 tỷ đồng

Nam thần màn ảnh rộng lao đao vì biến cố

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. Với gương mặt điển trai và phong thái lãng tử, anh nhanh chóng gây ấn tượng trong các bộ phim đình đám như Long Thành Cầm Giả Ca, Người Bất Tử hay Khát Vọng Thăng Long…

Quách Ngọc Ngoan

Bên cạnh nghệ thuật , đời tư của Quách Ngọc Ngoan cũng thu hút sự chú ý từ công chúng. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, anh công khai tình cảm với doanh nhân Phượng Chanel hơn 9 tuổi. Hai người có với nhau một cô con gái xinh xắn. Mối quan hệ này từng là đề tài bàn luận trên các diễn đàn giải trí, khiến tên tuổi Quách Ngọc Ngoan luôn gắn liền với chuyện đời tư.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay trong hòa bình sau hơn 6 năm gắn bó và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con chung. Phượng Chanel khẳng định hai người chia tay không vì mâu thuẫn sâu sắc mà đơn thuần là hết duyên.

Sau khi chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan hạn chế xuất hiện trong các dự án phim lớn, thay vào đó anh dồn sức cho những kế hoạch đời tư và kinh doanh. Một trong những dự định lớn nhất của anh là đầu tư vào một trang trại rộng hàng chục hecta tại Cà Mau, nơi anh xây nhà, trồng rau, nuôi cá và phát triển kinh tế nông trại.

Quách Ngọc Ngoan gặp biến cố nợ nần vì hoạt động kinh doanh gặp khó khăn

Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 kéo dài, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, dòng vốn đọng lại khiến anh thua lỗ nặng. Đến tháng 4/2023, nam diễn viên bất ngờ công khai thông tin vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng, gửi lời xin lỗi gia đình, bạn bè, chủ nợ và khán giả, đồng thời khẳng định sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn trả dù gặp nhiều áp lực.

Quách Ngọc Ngoan từng thẳng thắn tự nhận mình là "người đàn ông thất bại" trước biến cố này, thừa nhận rằng việc nợ nần khiến anh phải sống chậm lại và trăn trở nhiều hơn. Suốt thời gian dài sau khi công khai nợ nần, anh gần như "ẩn mình", ít tham gia sự kiện giải trí và chỉ tập trung vào việc trả nợ và vun vén cho cuộc sống riêng.

Trong khoảng thời gian này, dù không hoạt động nghệ thuật nhiều, anh vẫn giữ mối quan hệ văn minh với bạn gái cũ Phượng Chanel để cùng nuôi dạy con gái.

Sau khi chia tay, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel giữ quan hệ tốt đẹp

Cuộc sống và sự nghiệp dần khởi sắc

Sau khoảng 2 năm dồn tâm lực cho việc vượt qua biến cố tài chính, Quách Ngọc Ngoan bắt đầu tái xuất với những dự án nghệ thuật mới như Thiên Đường Máu, Báu Vật Trời Cho, Trại Buôn Người hay Hộ Linh Tráng Sĩ..., đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp.

Trong đó, vai diễn phản diện trong bộ phim Thiên Đường Máu được khán giả chú ý đặc biệt bởi diễn xuất ấn tượng và sâu sắc. Tác phẩm này không chỉ giúp anh lấy lại phong độ mà còn tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp sau thời gian im ắng.

Bộ phim Thiên Đường Máu dù thuộc thể loại u ám, căng thẳng nhưng lại trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình khởi sắc trở lại của nam diễn viên. Với doanh thu phòng vé ấn tượng hơn 91 tỷ đồng, tác phẩm góp phần mang lại nguồn thu đáng kể và mở ra nhiều cơ hội mới cho Quách Ngọc Ngoan trong năm 2026.

Thời gian gần đây, Quách Ngọc Ngoan tích cực trở lại với phim ảnh, sự nghiệp có phần khởi sắc

Không chỉ vậy, nam diễn viên cũng bắt đầu tham gia lại các sự kiện giải trí. Gần đây nhất, anh xuất hiện tại buổi ra mắt phim Trái tim què quặt với phong thái tự tin, chứng tỏ anh đã lấy lại sự cân bằng và đón nhận nhiều lời mời từ các đạo diễn. Tại sự kiện, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ, anh trân trọng những cơ hội được tin tưởng giao vai dù có thời gian bị đánh giá là "mất lửa nghề".

Nói về áp lực kinh tế, Quách Ngọc Ngoan tâm sự với Đời sống & Pháp luật: "Tôi nghĩ, không riêng gì mình mà chắc ai cũng có áp lực về kinh tế, quan trọng là nhỏ hay lớn thôi. Nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của mình thì tôi tin là dần dần, tôi cũng sẽ ổn hơn, bình thường hơn với nó. Hiện tại, ngoài đóng phim thì tôi cũng làm thêm vài công việc khác, hợp tác với bạn bè".

Sang năm 2026, nam tài từ mong chuyện buồn bỏ qua, chuyện vui giữ lại, đam mê tiếp tục cháy.

Bên cạnh sự nghiệp, Quách Ngọc Ngoan cũng có những thay đổi rõ rệt trong lối sống. Anh từng chia sẻ rằng hiện tại cuộc sống của mình "rất bình thường, như mọi người khác", với những thú vui giản dị như tập gym, chạy bộ và chăm sóc sức khỏe. Điều này thể hiện góc nhìn trưởng thành, biết trân trọng những điều bình dị sau những biến cố lớn trong đời.

Về chuyện tình cảm, sau khi chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan xác nhận vẫn là người đàn ông độc thân. Anh không đặt nặng chuyện yêu đương để dành thời gian cho sự nghiệp, niềm đam mê diễn xuất và chăm sóc con gái.