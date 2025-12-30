Đại úy Cà Văn Minh: "Cha nuôi" thầm lặng của 15 trẻ mồ côi ở vùng cao Điện Biên

Đại úy Cà Văn Minh (giữa) chia sẻ về hành trình làm "cha nuôi" của 15 em nhỏ. Ảnh: Kalite

Với anh, những đứa trẻ ấy không chỉ là những mảnh đời cần giúp đỡ mà đã trở thành những người con trong "đại gia đình" đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Hành trình làm "cha nuôi" từ những bữa cơm trắng muối mặn

Mọi chuyện bắt đầu từ những lần chứng kiến cảnh bữa ăn đạm bạc của các em. Đại úy Cà Văn Minh nhớ lại: "Chứng kiến cảnh bữa ăn của các cháu chỉ có cơm trắng, bát nước và ít muối mặn, mình thấy thương lắm. Suy nghĩ đầu tiên là tự bỏ tiền túi ra mua cho các cháu chút đồ ăn, thức uống. Sau đó cứ tiếp tục duy trì việc đó trong điều kiện cho phép của mình".

Những cháu nhỏ vui mừng khi nhận được món quà từ Tập đoàn UKG. Ảnh: Kalite

Ban đầu, anh nhận nuôi 7 cháu, dần dần con số tăng lên 15. Những đứa trẻ ấy phần lớn mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.

Anh Minh không chỉ lo ăn uống mà còn hướng các em đến những ước mơ tươi sáng trong tương lai.

"Thường thì trẻ con có rất nhiều ước mơ. Nhưng đối với những cháu nhỏ không nơi nương tựa mà mình gặp, khi hỏi ước mơ của các cháu là gì, các cháu chỉ lẳng lặng cúi đầu. Rồi dần dần khi tiếp xúc, chăm sóc, các cháu dần hình thành những mơ ước tương lai như trở thành thầy giáo, cô giáo, công nhân chăm chỉ… Điều này khiến mình rất vui", anh Minh chia sẻ.

Sau 2 năm kiên trì, câu chuyện của anh được lan tỏa qua các clip trên fanpage Tuổi trẻ Công an tỉnh Điện Biên, và nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội và cộng đồng.

Tuy nhiên, anh Minh luôn giữ lập trường rõ ràng: "Quan điểm của mình là chỉ nhận hiện vật. Bởi mình không muốn có bất cứ chuyện gì làm mất lòng tin của các cháu nhỏ, những người đã coi mình là người thân thiết, một nhà".

Tổng giám đốc Tập đoàn UKG chia sẻ với các cháu nhỏ trong chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương". Ảnh: Kalite

Những việc làm của anh Minh không chỉ mang lại bữa ăn no, giấc ngủ yên ấm mà còn khơi dậy hy vọng, tạo lập niềm tin giúp các em nhỏ vững bước hơn vào cuộc sống.

"Trạm Kalite, Chạm yêu thương" – món quà ý nghĩa từ Tập đoàn UKG

Gần đây, hành trình của Đại úy Cà Văn Minh nhận thêm sự đồng hành ấm áp từ chiến dịch CSR "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" của Tập đoàn UKG (sở hữu hai thương hiệu Kalite và Unie). Đoàn thiện nguyện UKG đã đến Pa Ham, thăm hỏi, trò chuyện và nấu những bữa ăn ngon cho các em nhỏ – những người "con nuôi" của anh Minh.

Tại đây, UKG trao tặng nhiều phần quà thiết thực: 20 túi sưởi, 20 bộ gối ngủ UKG, 20 bình giữ nhiệt UKG, 20 hộp cơm, 20 túi tote và bánh kẹo cho các em. Đồng thời, 15 hộ dân khó khăn – nơi các em sinh sống – nhận được set quà gồm nồi, chảo và các tiện ích như ấm siêu tốc, phích giữ nhiệt…

Những món quà thiết yếu tặng các cháu nhỏ. Ảnh: Kalite

Sự xuất hiện của UKG trong những ngày đông cuối năm khiến Đại úy Minh rất xúc động. Những món quà không chỉ giúp các em ấm áp hơn trong cái lạnh vùng cao mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, tiếp thêm động lực cho anh tiếp tục hành trình làm "cha nuôi".

Hành trình thầm lặng của Đại úy Cà Văn Minh vì thế đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái ở vùng cao Điện Biên. Chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" của UKG chính là cầu nối ý nghĩa, góp phần nhân rộng những việc làm tốt đẹp, chạm đến trái tim những mảnh đời bất hạnh.

Từ những bữa cơm trắng muối mặn ngày nào, các em nhỏ giờ đây đã có thêm hy vọng, thêm niềm tin vào tương lai – nhờ những tấm lòng như Đại úy Minh và những chiến dịch nhân ái như của Tập đoàn UKG.