Đại úy công an bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng vào tài khoản

22-10-2025 - 20:39 PM | Smart Money

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) phát hiện tài khoản cá nhân vừa được cộng nửa tỷ đồng, đã tìm người chuyển nhầm để trả lại số tiền.

Ngày 22/10, chị H.T.T.T (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, chị đã nhận lại số tiền 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Trước đó, sáng 21/10, chị T. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng người quen để giải quyết công việc. Tuy nhiên, khi tài khoản báo trừ tiền, chị mới phát hiện, do sơ suất bấm nhầm một chữ số nên chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người mang tên Nguyễn Hữu Dũng.

Ngay lập tức, chị T. liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng nhờ hỗ trợ. Theo hướng dẫn, chị T. thực hiện một giao dịch chuyển khoản với số tiền tối thiểu kèm tin nhắn thông báo chuyển khoản nhầm và để lại số điện thoại cá nhân.

Đại úy công an bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng vào tài khoản- Ảnh 1.

Đại úy Dũng đến ngân hàng làm thủ tục chuyển trả tiền cho chị T.

“Khoảng 5 phút sau, tôi nhận được điện thoại của anh Dũng, xác nhận thông tin giao dịch chuyển khoản nhầm. Sau khi trò chuyện, tôi mới biết anh Dũng là cán bộ Công an xã Minh Châu. Anh Dũng liên tục trấn an, bảo sẽ vào tận nơi để chuyển lại tiền”, chị T. chia sẻ.

Ngay trong ngày, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng , cán bộ Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An đã có mặt tại chi nhánh ngân hàng nơi chị T. mở tài khoản, thực hiện thủ tục chuyển lại số tiền trên.

Chị T. bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Đại úy Dũng trong việc phối hợp giải quyết sự việc, nhanh chóng hoàn lại số tiền chuyển nhầm.

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng cho hay, khi nhận được tin nhắn biến động số dư từ người lạ, anh nghĩ ngay đến tình huống chủ nhân số tiền kia chuyển nhầm.

Biết người chuyển tiền rất lo lắng, Đại úy Dũng báo cáo lãnh đạo đơn vị, phối hợp ngân hàng xác minh thông tin, chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Theo Thu Hiền

Tiền phong

