Đám hỏi dâu Việt - rể Mông Cổ hot nhất MXH lúc này, nhà trai gây chú ý với tháp bánh lạ trên bàn lễ

Mới đây, đám hỏi một cô gái người Việt và chàng trai người Mông Cổ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Hàng loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nhà trai trong trang phục truyền thống Mông Cổ sang hỏi cưới nhà gái được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người không khỏi tò mò và thích thú. Không ít cư dân mạng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến một lễ hỏi mang đậm dấu ấn giao thoa văn hoá Việt Nam và Mông Cổ, vừa lạ mắt vừa sang trọng.

Cặp đôi gây chú ý trong đám hỏi này là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 2001, quê Khánh Hòa và chú rể Khosbayar, sinh năm 1999, quốc tịch Mông Cổ. Lễ đính hôn của hai người được tổ chức vào ngày 29/12 vừa qua tại nhà gái, trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang nghiêm. Theo chia sẻ từ cô dâu, đám hỏi được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa phong tục truyền thống của người Việt và những nét văn hóa đặc trưng của người Mông Cổ.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Điều khiến nhiều người đặc biệt quan tâm chính là mâm sính lễ trong ngày hỏi cưới. Nhà trai chuẩn bị tổng cộng 12 tráp lễ, trong đó có 6 tráp theo phong tục Việt Nam với trầu cau, trái cây, rượu, bánh mứt và heo quay. Trong đó là sáu đáp lễ mang đậm bản sắc Mông Cổ gồm các sản phẩm từ sữa bò, trang sức, vàng bạc, đồ thủ công biểu trưng cho thảo nguyên. Ngoài ra, chú rể còn chuẩn bị riêng một giáp lễ với đôi giày hàng hiệu dành tặng cô dâu, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Chia sẻ về nghi thức trong lễ đính hôn, Bảo Ngọc cho biết khi đến nhà gái, đại diện nhà trai đã cầm chiếc khăn truyền thống và một chén sữa bò kính mời ba cô uống để xin phép được đón dâu. Đây là nghi thức mang ý nghĩa thiêng liêng trong văn hóa Mông Cổ, thể hiện sự tôn trọng và lời chúc phúc. Trong buổi lễ, nhà trai cũng gửi sính lễ gồm vàng và tiền mặt theo phong tục hai bên đã thống nhất. Để có được sự chỉn chu này, cả hai gia đình đã dành thời gian tìm hiểu rất kỹ phong tục cưới hỏi của người Việt là người Mông Cổ, nhằm đảm bảo sự tôn trọng và hòa hợp văn hóa.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Trong suốt các dịp lễ, món bánh ul boov trên bàn được xem là chi tiết gây tò mò nhất. Ul boov là loại bánh ngọt dài, được xếp trong so le thành hình tháp và là món ăn không thể thiếu trong dịp tết của người Mông Cổ. Mỗi bánh có số tầng lẻ, mỗi tầng thường gồm bốn chiếc tượng trưng cho bốn phương. Theo quan niệm của người Mông Cổ, tầng đầu tiên đại diện cho hạnh phúc, tầng tiếp theo là những thử thách và kết thúc vẫn là hạnh phúc, thể hiện vòng đời trọn vẹn bắt đầu và kết thúc trong niềm vui.

Tháp bánh ul boov khiến nhiều người tò mò

Số tầng bánh cũng phải gánh độ tuổi và vị thế của người lớn tuổi trong gia đình, có thể là 3, 5, 7 hoặc 9 tầng. Như trong đám hỏi của cặp đôi này là 5 tầng. Trên đỉnh tháp thường đặt bánh tròn cùng các sản phẩm từ sữa, kem đông, kẹo và đường cùng để mời khách.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu xuyên biên giới, nhiều người cũng phải tỏ sự quan tâm đến đất nước Mông Cổ, được mệnh danh là xứ sở thảo nguyên. Mông Cổ nổi tiếng với những đồng cỏ rộng lớn, sa mạc Gobi vĩ đại và lối sống du mục t độc đáo. Du khách đến đây thường trải nghiệm cưỡi ngựa, ngủ trong lều ger truyền thống, thưởng thức các món ăn từ sữa và thịt, đồng thời khám phá nền văn hóa lâu đời gắn liền với thiên nhiên và tinh thần tự do.

Nguồn: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc