Dám làm 3 điều này, thu nhập của tôi đã tăng từ 9 triệu lên gần 30 triệu chỉ trong 3 tháng

3 tháng trước, tôi vẫn nhận mức lương đều đặn 9 triệu mỗi tháng, đủ để trang trải những chi phí cơ bản ở Hà Nội, chứ còn chuyện thoải mái chi tiêu hay tiết kiệm thì quả thực xa vời. Cuộc sống bí bách ấy đã duy trì không dưới 2 năm, tới một lúc chính tôi cũng bắt đầu thấy chán. Chán việc cứ phải cân đo đong đếm dù chỉ mua mớ rau, cân thịt.

Cũng may, đó chỉ là câu chuyện của thì quá khứ. Hiện tại, thu nhập của tôi đã tăng gấp 3 lần, trung bình hàng tháng cũng nhận về tầm 30 triệu. Nhưng đây hoàn toàn không phải phép màu, càng không phải do tôi đột nhiên trở nên “xuất chúng”.

1 - Dám từ bỏ môi trường không trả lương xứng đáng cho mình

Nhiều năm đi làm, tôi từng tin rằng cứ chăm chỉ thì rồi sẽ được ghi nhận, được tăng lương. Thế nhưng thực tế thì khác xa. Có những môi trường, dù bạn có làm tốt đến đâu thì con số nhận về vẫn không thay đổi, bởi cơ chế vốn dĩ được thiết kế như vậy.

Tôi từng gắn bó bằng năm với công ty cũ, làm thêm giờ không đòi hỏi thêm lương, gánh khối lượng công việc vượt xa chức danh, nhưng thứ tăng lên chỉ là sự mệt mỏi, kiệt sức và tuyệt vọng của tôi chứ chẳng phải tiền lương hay thu nhập.

Khoảnh khắc tôi quyết định nghỉ việc, cảm giác ban đầu là sợ hãi. Nhưng rồi khi bước ra ngoài, tôi nhận ra thị trường không hề thiếu cơ hội. Chỉ cần đủ khả năng, bạn sẽ tìm được nơi trả lương xứng đáng với công sức, thời gian làm việc. Nghỉ việc vì lương thấp là đang tự cho mình cơ hội, hoàn toàn không phải chuyện gì đáng lên án, quan trọng là có dám hay không.

2 - Dám làm miễn phí để chứng minh năng lực, tạo dựng niềm tin

Không ai tự dưng trả cho bạn một mức lương cao chỉ vì CV chằng chịt gạch đầu dòng, hay những lời hứa hẹn kiểu như “em sẽ cố gắng”. Giá trị cần được chứng minh, và đôi khi, cách nhanh nhất để chứng minh là làm mà không đặt nặng chuyện thù lao ngay lập tức. Khi vừa rời công ty cũ, tôi bắt đầu nhận một vài dự án nhỏ, thậm chí có cái gần như miễn phí. Tôi coi đó như cơ hội để thể hiện, chứng minh năng lực của bản thân.

Nghe thì nghịch lý, nghỉ việc vì lương thấp mà sau đó lại đi làm không công. Nhưng chính nhờ vậy, mới có người tin tôi được việc và trả lương xứng đáng cho tôi.

Người ta chỉ thật sự tin bạn khi họ trực tiếp nhìn thấy kết quả. Và một khi niềm tin được hình thành, những hợp đồng, những mức lương xứng đáng sẽ tự tìm đến. Từ vài dự án thử sức ban đầu, tôi dần có được khách hàng lâu dài, và thu nhập của tôi bắt đầu nhảy vọt. Hóa ra, “cho đi” đúng lúc không khiến mình thiệt, mà chính là khoản đầu tư sinh lợi nhiều nhất.

3- Dám nhận công việc khiến mình lo lắng và có chút tự ti

Trước đây, tôi hay chọn việc trong vùng an toàn, nghĩa là công việc nào tôi tự tin mình làm tốt, làm nhanh, làm gọn thì tôi mới nhận. Còn những công việc có chút thách thức, khiến tôi cảm thấy “nhỡ làm không được”, tôi sẽ từ chối.

Mãi sau này, tôi mới nhận ra mức lương 9 triệu chính là cái giá phải trả cho sự an toàn đó. Muốn thay đổi, tôi buộc phải nhận những công việc mà bản thân chưa từng làm, công việc khiến tôi mất ngủ vì lo lắng không biết có làm nổi không. Nhờ những lần dám liều như vậy, tôi phát hiện ra mình có thể làm nhiều hơn và làm tốt hơn những gì tôi vẫn nghĩ.

Lần đầu tôi nhận một dự án lớn, đối diện với đội ngũ khách hàng chuyên nghiệp, tôi run đến mức nói vấp. Nhưng rồi sau nhiều ngày lao vào nghiên cứu, mày mò tìm giải pháp, tôi đã hoàn thành tốt. Cảm giác vượt qua nỗi sợ ấy mới là thứ khiến tôi trưởng thành nhanh nhất. Mỗi lần đối diện với sự tự ti và bước qua nó, tôi đều cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cửa mang tên “tăng thu nhập”.

Thực tế cho thấy, công việc nào càng khiến tôi sợ thì thường lại chính là công việc giúp tôi bước lên một nấc thang cao hơn.

3 tháng không dài, nhưng đủ để thấm thía: Chăm chỉ chưa bao giờ là điều kiện đủ để tăng thu nhập. Thế giới này đầy người chăm chỉ nhưng không phải ai chăm chỉ cũng tăng được thu nhập. Điều làm nên khác biệt là dám bước ra khỏi sự quen thuộc, dám chứng minh mình mà không ngại thiệt trước mắt, và dám chấp nhận rủi ro để tiến lên. Thu nhập tăng từ 9 triệu lên 30 triệu không phải đích đến cuối cùng tôi đặt ra, nhưng nó vẫn là minh chứng rõ nhất rằng cơ hội luôn có sẵn, chỉ là bạn có dám nắm lấy hay không.