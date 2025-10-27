Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ Cục trưởng Xuân Bắc gọi điện nói câu ấm lòng: "Sao anh phải sửa còm"

27-10-2025 - 07:43 AM | Lifestyle

Động thái mới của Đàm Vĩnh Hưng sau khi sửa và xóa bình luận dưới bài chia sẻ của Cục trưởng Xuân Bắc vẫn thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, NSND Xuân Bắc đã đăng tải một status trò chuyện với con trai. Theo nội dung chia sẻ, Xuân Bắc đến thăm con đang là sinh viên năm thứ nhất thì thấy quý tử đang cởi trần nên nhắc nhở: “Trời lạnh đấy, mặc áo vào đi con".

Đáp lại lời nhắc của bố, con trai Xuân Bắc hóm hỉnh nói: “Mấy lần soi gương, con thấy body con sắp bằng bố hồi trẻ luôn". Nghe con nói vậy, Xuân Bắc bày tỏ sự "thích thú" liền bảo: “Ờ thôi, cứ cởi trần cũng được con ạ". Đính kèm đoạn hội thoại là hình ảnh Xuân Bắc chụp cùng con trai đang khoe body tuổi trưởng thành.

Chia sẻ của Xuân Bắc nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận từ cư dân mạng, trong đó có cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ để lại bình luận: “Bố con cùng ngon". Bình luận này của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng gây chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có không ít phản ứng tiêu cực, cho rằng nam ca sĩ kém duyên.

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ Cục trưởng Xuân Bắc gọi điện nói câu ấm lòng: "Sao anh phải sửa còm"- Ảnh 1.

Nam ca sĩ sửa nhưng sau đó lại xóa.

Chính vì vậy, NSND Xuân Bắc đã vào nhắc nhở nghiêm túc cư dân mạng: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp. Xin cảm ơn".

Có lẽ để tránh ảnh hưởng đến Xuân Bắc, sau đó Đàm Vĩnh Hưng đã chỉnh sửa bình luận của mình thành hình trái tim. Tuy nhiên, hành động này vẫn khiến nhiều cư dân mạng không buông tha khiến nam ca sĩ xóa luôn.

Trước ồn ào không đáng có, mới đây trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một status chia sẻ về việc sửa bình luận của mình và cuộc gọi từ Xuân Bắc.

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ Cục trưởng Xuân Bắc gọi điện nói câu ấm lòng: "Sao anh phải sửa còm"- Ảnh 2.

Xuân Bắc và Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ Cục trưởng Xuân Bắc gọi điện nói câu ấm lòng: "Sao anh phải sửa còm"- Ảnh 3.

Chia sẻ mới của Đàm Vĩnh Hưng.

Anh viết: “Em sếp vẫn đáng iu và vô cùng chân tình như ngày nào! Gọi điện thoại và nói một câu làm mình thật ấm lòng: ‘Sao anh phải sửa còm (comment – bình luận)? Anh với em bao nhiêu năm mà anh?'. Vẫn luôn có những người chỉ muốn "hiểu" theo cách của họ, dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn!".

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự cảm thông và đồng tình từ người hâm mộ. Bên cạnh đó cũng chứng minh mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Xuân Bắc tốt đẹp.

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

