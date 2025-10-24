Damsan báo lãi 78 tỷ đồng sau 9 tháng, tự tin hoàn thành kế hoạch năm

Ngày 24/10/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Damsan (Công ty Damsan, mã chứng khoán: ADS) kết hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã tổ chức thành công Hội thảo Gặp gỡ các nhà phân tích chứng khoán kết hợp tham quan các nhà máy, cụm công nghiệp của Damsan với sự góp mặt của hơn 50 khách mời là các chuyên gia phân tích hàng đầu trong lĩnh vực tài chính.

Buổi Hội thảo Gặp gỡ các nhà phân tích chứng khoán năm 2025 của Công ty Damsan nằm trong kế hoạch tăng cường, chuyên nghiệp hóa các hoạt động quan hệ nhà đầu tư, thông qua việc tích cực giới thiệu và truyền tải về các thế mạnh và chủ trương của Công ty trong tương lai, cũng như cập nhật việc triển khai, xây dựng và tình hình các dự án của Công ty Damsan.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lê Xuân Chiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty Damsan đã đưa ra những con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2025 như: tổng sản lượng sợi, bông sản xuất ước đạt 15.612 tấn; Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty ước đạt 1.232 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt 78 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch cả năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong những tháng cuối năm 2025, với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Damsan tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua

Tại chương trình, đại diện Ban lãnh đạo đã chia sẻ với các khách mời về các thông tin nổi bật của Công ty Damsan như về tình hình hoạt động sản xuất sợi, khăn, bông của Công ty. Tình hình triển khai tại các dự án bất động sản cụm công nghiệp như Cụm Công nghiệp An Ninh, Cụm Công nghiệp Ninh An, Cụm Công nghiệp Vũ Ninh. Hiện nay cụm công nghiệp An Ninh giai đoạn 1 đã được Công ty Damsan tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp, 95% diện tích dự án đã được bán và ghi nhận lợi nhuận qua các năm 2023 - 2025. Các Cụm công nghiệp Ninh An, Vũ Ninh, An Ninh mở rộng đã và đang được triển khai đầu tư, xây dựng, Công ty Damsan dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu tại các dự án này từ các năm 2026 – 2028.

Ngoài ra, Công ty cũng có các chia sẻ về hoạt động sắp tới của CTCP Tập đoàn Năng lượng xanh AD (AD Green) – một trong các công ty liên kết của Công ty Damsan. AD Green dự kiến đẩy mạnh chiến lược mở rộng tệp khách hàng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tái tạo, tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời theo công nghệ hiện đại phù hợp với mọi đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. AD Green đặt mục tiêu trở thành một trong doanh nghiệp lớn về cung cấp giải pháp năng lượng xanh tại Việt Nam giai đoạn 2025–2030.

Bên cạnh đó đại diện Ban lãnh đạo Công ty Damsan cũng đã dành thời gian giải đáp những câu hỏi từ các chuyên gia phân tích về các mảng hoạt động chung của Công ty như dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2025, ảnh hưởng của chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu đến tình hình kinh doanh sợi, bông của Công ty, định hướng phát triển của Công ty trong 3 đến 5 năm tới …

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty Damsan đã tổ chức cho các khách mời tham quan các nhà máy của Công ty tại các cụm công nghiệp trên địa bàn như: Nhà máy sợi, nhà máy dệt tại cụm công nghiệp An Ninh, nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Gia Lễ … và các dự án bất động sản cụm công nghiệp, dự án nhà ở xã hội, dự án bất động sản khu dân cư … của Công ty Damsan.