Damsan báo lãi bán niên gần 45 tỷ sau soát xét, triển khai loạt dự án trong tháng 8

Ngày 28/08/2025, Công ty Damsan đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 sau soát xét. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng doanh thu hợp nhất của Công ty Damsan đạt 802,11 tỷ đồng, tăng 2,71% so với cùng kỳ năm ngoái. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty Damsan đạt 44,70 tỷ đồng, tăng mạnh 194,85% so với cùng kỳ năm 2024.

Damsan hoạt động với ngành nghề kinh doanh cốt lõi là sản xuất khăn, sợi, bông … Các mặt hàng của Công ty Damsan được xuất khẩu tới nhiều thị trường nước ngoài khác nhau. Doanh thu xuất khẩu các mặt hàng này chiếm tới 2/3 tổng sản lượng của Công ty Damsan.

Trong thời gian gần đây, Công ty Damsan là đơn vị đầu tư xây dựng nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với nhiều loại hình khác nhau như: Dự án Cụm Công nghiệp An Ninh (diện tích 75ha), Cụm công nghiệp Ninh An (diện tích 74ha), Cụm Công nghiệp Vũ Ninh (diện tích mở rộng 37,5ha), Dự án căn hộ liền kề phường Bồ Xuyên , phường Phú Xuân, phường Quang Trung với quy mô hàng trăm căn hộ liền kề…

Đặc biệt ngày 14/08/2025, Công ty Cổ phần Damsan đã tổ chức động thổ Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư xã Phú Xuân.

Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư xã Phú Xuân gồm 02 tòa nhà cao 15 tầng và 01 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 58.000 m². Trong đó, diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để bán đạt hơn 33.500 m² với 546 căn hộ; khu thương mại – dịch vụ có tổng diện tích hơn 5.200 m², gồm 36 căn đa dạng loại hình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư xã Phú Xuân

Công trình được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở và góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. Với thiết kế hiện đại, tiện nghi, dự án hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.

Damsan với uy tín và năng lực trong việc xây dựng hệ thống nhà xưởng và triển khai hạ tầng đồng bộ đã được Công ty TNHH Điện tử SANR Việt Nam lựa chọn hợp tác với vai trò là tổng thầu thi công, đồng thời là đơn vị cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử. Ngày 19/08/2025, tại Cụm công nghiệp An Ninh, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Điện tử SANR Việt Nam và Công ty Damsan đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử. Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử của Công ty TNHH Điện tử SANR Việt Nam được đầu tư hệ thống gồm 02 nhà xưởng hiện đại, mỗi nhà xưởng có diện tích 1.794 m² với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực điện tử.