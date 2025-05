Dân cư ùn ùn gửi tiền vào hệ thống ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật dữ liệu tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng.

Cụ thể, tổng phương tiện thanh toán cuối tháng 2/2025 đạt hơn 18,157 triệu tỷ đồng, tăng 1,35% so với cuối năm 2024.

Tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống TCTD đạt hơn 14,7 triệu tỷ đồng, tăng thêm 106.520 tỷ đồng so với cuối tháng 1. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2024 thì tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đã giảm gần 3.900 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do yếu tố mùa vụ của nhóm khách hàng tổ chức.

Tiền gửi của các tổ chức kinh tế cuối tháng 2/2025 đạt hơn 7,36 triệu tỷ đồng, giảm hơn 305 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm (tương đương giảm 3,98%), trong đó tháng 1 giảm 233 nghìn tỷ và tháng 2 giảm hơn 71,6 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 1 và 2, các doanh nghiệp thường cần nguồn vốn lớn để chi trả lương, thưởng Tết, thanh toán nợ cuối năm, hoặc đầu tư vào hoạt động kinh doanh trước mùa cao điểm. Điều này dẫn đến việc rút tiền gửi từ hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn.

Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng dân cư tăng mạnh hơn 301 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm, tương đương tăng 4,26%. Trong đó, tiền gửi của nhóm khách hàng này tăng 123 nghìn tỷ trong tháng 1 và tăng 178 nghìn tỷ trong tháng 2.

Mức tăng tiền gửi khách hàng dân cư trong tháng 2 cũng là mức kỷ lục từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu 13 tháng tăng trưởng dương liên tục. Theo một số chuyên gia, tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh phản ánh tâm lý thận trọng của người dân trong bối cảnh các kênh đầu tư còn nhiều điều khó đoán định. Bởi vậy, bất chấp lãi suất huy động duy trì ở mức rất thấp, gửi tiền vào ngân hàng vẫn hấp dẫn với các khách hàng cá nhân.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2025, BIDV là ngân hàng niêm yết có nhiều tiền gửi nhất hệ thống, đạt hơn 1,97 triệu tỷ đồng. Theo sau lần lượt là VietinBank (1,62 triệu tỷ đồng), Vietcombank (1,5 triệu tỷ đồng), MB (hơn 722 nghìn tỷ đồng).

Ngân hàng tư nhân có nhiều tiền gửi nhất đang là Sacombank, đạt hơn 585 nghìn tỷ đồng. VPBank đứng thứ 2 với hơn 552 nghìn tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2025, VPBank là nhà băng hút tiền gửi nhất hệ thống. Quy mô tiền gửi của khách hàng tại nhà băng này tăng thêm hơn 66,7 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 13,7%.