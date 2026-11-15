Dân mạng thở dài vì "những cuộc chia tay chốn công sở": Sếp của tôi đã nghỉ việc và đó là mất mát quá lớn

Những người đi làm lâu năm có lẽ chẳng lạ gì lời nhận định này: Chúng ta đi làm để kiếm tiền, thế nên chỉ cần làm đúng và làm tốt công việc của mình là đủ, bởi suy cho cùng, công ty không phải gia đình, đồng nghiệp không phải bạn bè và sếp cũng chẳng phải người thân. Mọi thứ ở nơi làm việc đều được đo bằng kết quả: Bạn có hoàn thành KPI không, tháng nào hiệu suất có tốt hơn tháng trước, doanh số năm nay là bao nhiêu,...

Thế nên nhiều người mặc định chẳng cần kết thân ở chốn văn phòng, tình cảm đôi khi chỉ gây phiền hà, khó xử, chẳng giúp ai kiếm tiền tốt hơn. Điều đó có thể đúng với một số người, nhưng không phải tất cả.

Gần đây trên các diễn đàn và MXH Trung Quốc, những câu chuyện về ngày chia tay nơi công sở bỗng trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm và cho thấy một góc nhìn khác: Một người sếp tốt nghỉ việc, một đồng nghiệp ăn ý rời đi, đôi khi lại trở thành mất mát không nhỏ cho những người ở lại.

"Sếp nghỉ việc và đó là mất mát lớn nhất trong sự nghiệp của tôi tính đến thời điểm này"

Đó là lời chia sẻ đến từ tài khoản Kemo - Một nhân viên IT 30 tuổi. Người này kể rằng bộ phận của mình tại công ty chỉ có 4 người, bao gồm trưởng phòng, nhân viên phát triển phần mềm, nhân viên vận hành ERP và bản thân Kemo - nhân sự quản trị mạng.

Công việc của cả bộ phận khá rộng, từ quản lý máy chủ, thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, máy in, chấm công, kiểm soát ra vào cho đến các dự án phần mềm và hệ thống quản trị nội bộ. Trong đó, trưởng phòng là người chịu trách nhiệm phân công, điều phối và xử lý nhiều vấn đề phát sinh.

Ảnh minh họa

Kemo cho biết người sếp này làm việc rất chăm chỉ. Trước đây, phần lớn nhiệm vụ của anh đều do trưởng phòng giao phó. Khi gặp khó khăn trong quá trình phát triển phần mềm, anh cũng thường trao đổi với cấp trên để tìm hướng giải quyết. Nói cách khác, người quản lý không chỉ giao việc mà còn là chỗ dựa giúp Kemo cũng như các nhân viên khác, xử lý những vấn đề vượt quá phạm vi chuyên môn của mình.

Thế nhưng một ngày nọ, công ty bất ngờ thông báo cắt giảm vị trí trưởng phòng. Người này nhận thông báo vào ngày đầu tiên, đến ngày hôm sau đã phải hoàn tất bàn giao rồi rời đi. Theo Kemo, quyết định được đưa ra trong đợt tái cơ cấu nhằm tiết giảm chi phí, đồng nghĩa với khả năng công ty sẽ không tuyển người thay thế.

Sự ra đi đột ngột ấy khiến Kemo rơi vào trạng thái khá bối rối. Trước đây, anh chỉ cần tập trung vào công việc phát triển phần mềm, còn việc phân bổ nhiệm vụ, trao đổi yêu cầu với các bộ phận và báo cáo tiến độ đều có cấp trên hỗ trợ. Sau khi trưởng phòng nghỉ việc, anh phải trực tiếp làm việc với phó tổng giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, tự chịu trách nhiệm từ trao đổi nhu cầu, sắp xếp tiến độ đến báo cáo dự án.

Điều khiến anh lo lắng không hẳn là khối lượng công việc mới, mà là cảm giác bản thân từ nay về sau "không còn chỗ dựa, không còn ai chỉ bảo".

"Sếp của tôi là kiểu người có thể mắng chúng tôi rất thậm tệ mỗi khi mắc lỗi, nhưng trong những cuộc họp với ban lãnh đạo - nơi mà chúng tôi chẳng mấy khi có mặt, chính ông ấy lại là người luôn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi, từ đòi tiền tăng ca cho đến vấn đề KPI quá tải. Đó là lý do tôi cảm thấy chênh vênh khi ông ấy rời đi, không phải bởi năng lực chuyên môn của tôi kém, mà là vì từ nay, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ chúng tôi nữa.

Sếp nghỉ việc và đó là mất mát lớn nhất trong sự nghiệp của tôi tính đến thời điểm này" - Kemo viết.

"Một người sếp có tốt hay không, cứ nhìn phản ứng của cấp dưới khi họ rời đi là biết"

Khoảng cuối năm 2023, một đoạn video ghi lại khung cảnh các nhân viên bật khóc khi cấp trên nghỉ việc, đã viral trên Bilibili. Câu chuyện này có phần khá giống với chia sẻ của Kemo: Các nhân viên tại một khách sạn ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã rưng rưng khi chia tay người quản lý sau khi ngày làm việc cuối cùng của bà kết thúc.

Theo thông tin được chia sẻ, người sếp này đã có 6 năm gắn bó với khách sạn trước khi quyết định rời đi. Đến ngày chia tay, thay vì chỉ tổ chức một buổi bàn giao công việc đơn giản, các nhân viên đã cùng nhau dành thời gian để nói lời tạm biệt.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, không phải người quản lý nào cũng có thể khiến cả tập thể lưu luyến đến vậy.

Bức ảnh viral khiến không ít người thắc mắc: Sếp tốt đến mức nào mới có thể khiến nhân viên khóc khi nghỉ việc như vậy?

Một số ý kiến cũng chia sẻ rằng họ từng trải qua cảm giác tương tự: Khi một người quản lý tốt nghỉ việc, những người ở lại không chỉ mất đi người phân công công việc mà còn mất đi người hiểu rõ tính cách, năng lực và những khó khăn của từng thành viên.

"Một người sếp có tốt hay không, cứ nhìn phản ứng của cấp dưới khi họ rời đi là biết" - Một người để lại bình luận.

"12 năm đi làm, tôi đã gặp đủ kiểu sếp lẫn đồng nghiệp. Có người ôn hòa và luôn sẵn sàng hỗ trợ, chỉ bảo; có người khá lạnh lùng và xa cách, đôi khi rất nặng lời. Không có ai là hoàn hảo trong môi trường công sở. Hiện tại bạn có thể cảm thấy không thích người sếp này, chẳng ưa đồng nghiệp kia, cho đến khi bạn gặp một người sếp mới hoặc phải làm chung với 1 người đồng nghiệp mới, đó có thể mới là lúc bạn nhân ra người mình từng không ưa và luôn phàn nàn trong âm thầm, lại là người tốt nhất" - Một người bộc bạch.

"Càng làm lâu ở 1 nơi, bạn sẽ càng nhận ra sự mâu thuẫn của việc không kết thân nơi công sở. Không có đồng nghiệp thân thiết quả thực rất cô đơn, có những ngày đi làm mà như tra tấn, nhưng có đồng nghiệp thân thiết rồi, đến khi họ nghỉ việc hoặc bị điều chuyển, cảm giác giống như thất tình vậy, dù chẳng có yêu đương gì ở đây. Cuộc sống của dân văn phòng có lẽ đều như vậy" - Một người thở dài.

Những chia sẻ này phần nào cho thấy quan niệm "đồng nghiệp không phải bạn bè, sếp không phải người thân" không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người. Một người sếp tốt có thể khiến nhân viên cảm thấy được bảo vệ, một đồng nghiệp ăn ý có thể giúp những ngày làm việc bớt nặng nề.

Hóa ra, đi làm không chỉ có những con số trên bảng lương hay thành tích trong CV. Đôi khi, điều khiến một người lưu luyến nhất khi rời khỏi một công ty lại chính là những con người họ từng có cơ hội làm việc cùng.

(Nguồn: V2EX, Bilibili)