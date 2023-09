Đàn ông "thất bại" thường có 4 thói quen xấu: Không sửa thì thông minh đến mấy vẫn "kiệt quệ"

Ai cũng mong muốn thành công, thế nhưng bạn có biết những thói quen xấu của chính mình lại là kẻ gây rối tồi tệ nhất khiến những điều bạn đang làm không được như kỳ vọng. Những thói quen xấu này có thể rất nhỏ nhưng chúng lại chính là thứ cản trở bạn chạm tới thành công. Và điều đáng tiếc là, đôi khi bạn bỏ qua chúng một cách dễ dàng hoặc hoàn toàn không nhận ra những thói quen này đang gây hại tới mức nào.

1. Chi tiêu không đúng chỗ

Giới trẻ ngày nay là tầng lớp rất chịu chi, nhưng lại thường không chi đúng chỗ. Một cậu sinh viên đắn đo mấy ngày mới quyết định mua một bộ tài liệu học tập giá một, hai trăm nghìn. Trong khi một người bạn khác bỏ ra cả triệu để đi hát một lần mà không chớp mắt. Bạn không muốn đầu tư vào công việc kinh doanh của mình, nhưng lại sẵn sàng chi tiêu để giải trí.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có một thực tế rằng: “Đừng nghĩ đến việc tạo ra biển cả, trước tiên phải bắt đầu bằng một dòng sông nhỏ”. Sự giàu có cũng như vậy, đừng luôn nghĩ đến việc kiếm tiền lớn mà bỏ qua những khoản tiền nhỏ. Nếu bạn không thường xuyên tích lũy và không biết cách đầu tư, ngay cả khi thu nhập hàng tháng của bạn trên cả 2-3 chục triệu, bạn cũng sẽ không tiết kiệm được bao nhiêu.

Vì vậy, hãy thận trọng hơn khi tiêu tiền. Sự cẩn trọng này không phải là không nỡ tiêu tiền, mà là tiêu từng xu trong tay một cách chính đáng.

2. Luôn tìm lý do, tự giới hạn bản thân

Khi gặp phải thất bại hay khó khăn trong cuộc sống, nhiều người thường đưa ra quan điểm thế này làm lý do: Người thành công rất thông minh và may mắn, còn tôi không đủ thông minh lại kém may mắn nên khó đạt được thành tựu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có xu hướng tự bao biện cho bản thân khi gặp phải khó khăn, không muốn chịu trách nhiệm hoặc tìm giải pháp, bởi vì đây là việc dễ làm nhất. Bên cạnh đó, tìm lý do bao biện là cách phổ biến để làm cho bản thân cảm thấy thanh thản, dễ chịu. Tuy nhiên, nếu không nhận ra và để việc bào chữa trở thành thói quen, con người ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà không thể tiến bộ được.

3. Làm việc một mình

Con người, về bản chất, dễ dàng đạt thành quả tốt nhất khi làm việc theo nhóm. Chúng ta sinh ra không phải để làm việc mọi việc một mình. Sự cô lập chính là thất bại trong công việc.

Bạn có biết trong kinh doanh, việc liên minh với doanh nghiệp khác có thể giúp một doanh nghiệp từ bị phụ thuộc, gặp khó khăn trở thành một công ty tự chủ và vững mạnh nhanh hơn. Trong những trường hợp khác, làm việc theo nhóm có thể truyền cho bạn cảm hứng làm việc, hỗ trợ ban, khiến công việc trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận khi chọn "đồng minh" cho mình, một nhóm làm việc hiệu quả là khi những thành viên hiểu nhau, biết tương tác và hỗ trợ nhau trong công việc.

4. Thiếu kiên nhẫn

Có thể bạn chưa biết một sự thật là có đến 80% thất bại trên thế giới thực sự bắt nguồn từ việc bỏ cuộc giữa chừng. Những người "cả thèm chóng chán" sẽ không bao giờ trải nghiệm được niềm vui khi kiên trì làm một việc thành công mang lại.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn quyết tâm tập thể dục, nhưng sau vài ngày chạy bộ, đã bỏ cuộc;

Mua một cuốn sách hay, lật vài trang đã gấp lại, sau mấy tháng mà vẫn chưa đọc xong;

Sau khi tham quan triển lãm nghệ thuật, bạn hào hứng đăng ký một lớp học vẽ tranh, nhưng cảm thấy mất hứng thú ngay khi chỉ mới gọt vài chiếc bút chì;

Phần lớn mọi người đều đã từng có kinh nghiệm "lập kế hoạch một cách đầy tham vọng sau đó từ bỏ ngay khi cảm thấy chán nản". Tuy nhiên, một lối sống hiệu quả, năng suất, không cho phép sự thỏa mãn nhất thời, thiếu hiểu biết về kế hoạch dài hạn và nỗ lực bền bỉ. Nếu bạn từng cố gắng nhưng vẫn nhận về thất bại, hãy ngẫm lại xem mình đã thực sự kiên nhẫn trong suốt quá trình đó hay chưa.

Nếu muốn thành công, hãy dừng ngay việc chạy theo những cái mới - thứ mà bạn thấy đó là "phần thưởng" của những lợi ích ngắn hạn để rồi bỏ qua "sự trừng phạt" của những ham muốn nhất thời đó.

(Theo Aboluowang)