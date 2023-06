Đàn ông trường thọ thường có "1 đen, 2 nhỏ, 3 mềm": Nếu có đủ thì không cần phải lo nghĩ nhiều

"Sống lâu trăm tuổi chính là mong ước của tất cả chúng ra. Để biết một người có sống thọ hay không bạn hoàn toàn có thể dựa vào một vài đặc điểm. Đối với đàn ông, nếu có những dấu hiệu này, cơ thể của bạn đang hoạt động khá tốt, đảm bảo nền tảng sức khỏe.



1 đen - Tóc đen, dày

Người Việt thường nói "Cái răng cái tóc là góc con người". Không chỉ đem lại vẻ đẹp bên ngoài, tóc còn báo hiệu tuổi thọ của mỗi người. Theo Đông y "Tóc là phần dư của huyết. Thận tàng tinh, tinh sinh huyết, tóc tươi tốt là biểu hiện bên ngoại của tạng thận tốt".

Nam giới sở hữu mái tóc đen dày là biểu hiện của ‘âm dương điều hoà’. Âm dương điều hoà bao hàm cả thận âm, thận dương điều hoà, nhờ đó kinh mạch lưu thông, huyết dưỡng tóc tốt, sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt, dễ dàng sống thọ.

Ngược lại, người sở hữu tóc bạc, khô xơ, dễ rụng là biểu hiện của khí huyết không đủ, khó sống thọ. Theo Sức khoẻ & Đời sống, đàn ông có tóc khô cứng và bạc sớm còn thường bị chứng đau đầu, chóng mặt, ù tai, cao huyết áp.

2 nhỏ

Vòng bụng nhỏ

Khi càng lớn tuổi, quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, không thể đào thải độc tố kịp thời. Đặc biệt sau tuổi 45, khi thể lực yếu, rất ít người vận động thể chất, ăn uống "vô tội vạ", dẫn đến một lượng lớn chất béo tích tụ lại ở bụng gây ra béo bụng. Thực tế, nam giới có vòng eo to rất nguy hại cho sức khoẻ, như mỡ máu cao, huyết áp cao và bệnh tiểu đường. Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Thế giới phát hiện ra rằng cứ tăng một inch (2,54cm) vòng eo, nguy cơ ung thư có thể tăng gấp 8 lần.

Vì thế, muốn sống thọ, đàn ông nhất định phải khiến bụng nhỏ lại, suy xét để cơ thể không bị béo phì, và khống chế chỉ số vòng eo, yếu tố có thể phản ánh phần nào sự phân bố mỡ.

Bình thường, chu vi vòng eo của nam giới trưởng thành là 85 cm. Một khi tiêu chuẩn này bị vượt quá, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não, thậm chí là ung thư sẽ tăng lên nhiều lần. Vì vậy, nếu vòng eo của người đàn ông càng nhỏ, chứng tỏ tuổi thọ sẽ càng cao.

Tuyến tiền liệt nhỏ

Cũng như các bộ phận khác của cơ thể, tuổi càng cao thì tuyến tiền liệt bắt đầu phì đại, kích thước lớn lên do những thay đổi của nội tiết tố. Điều này sẽ gây ra những trục trặc về tuyến tiền liệt. Các bất thường có thể xảy ra như tiểu gấp, tiểu đêm, tiểu khó… khiến cho cuộc sống của người bệnh trở nên bất tiện.

Theo Sức khoẻ & Đời sống, khoảng 25% nam giới từ 55 tuổi trở lên gặp trục trặc ở tuyến tiền liệt. Tỷ lệ này lại tăng lên gấp 50% khi đến tuổi 70. Các biểu hiện của của bệnh tuyến tiền liệt xuất hiện dần phụ thuộc vào tốc độ tăng kích thước của bộ phận này. Điều này có thể hiểu rằng khi cơ thể có tuyến tiền liệt nhỏ, không mắc các triệu chứng nêu trên, cơ thể của bạn đang rất khoẻ mạnh dẫu đã bước sang tuổi trung niên.

3 mềm

Mạch máu mềm

Cùng việc gia tăng tuổi tác và sự xuất hiện của một số bệnh, mạch máu sẽ dần cứng lại, thành trong của mạch máu sẽ bị thu hẹp do tích tụ mảng bám xung quanh thành động mạch. Điều này làm cản trở quá trình lưu thông máu, khiến các chất dinh dưỡng sẽ giảm đi, dần dần dẫn đến thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, nguy hiểm hơn có thể đột tử.

Do đó mạch máu được lưu thông càng tốt thì tuổi thọ càng cao. Nói cách khác, mạch máu càng mềm, lưu thông càng tốt thì càng sống lâu. Theo bài đánh giá được đăng trên tạp chí Y khoa The American Journal of Medicine, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể đảo ngược chứng xơ vữa động mạch nếu kiểm soát được tất cả các yếu tố nguy cơ chính như giảm cholesterol cao, giảm huyết áp cao và bỏ hút thuốc.

Còn theo nghiên cứu từ năm 2019 của các tác giả tại Đại học Andrew (Hoa Kỳ), chế độ ăn ít chất béo, dựa trên thực vật có thể đẩy lùi bệnh động mạch vành một cách hiệu quả. Bệnh động mạch vành là một biến chứng phổ biến liên quan đến các động mạch bị tắc. Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện các bước để giảm mảng bám bằng cách giảm cân, tập thể dục nhiều hơn hoặc ăn ít thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

Cổ mềm

Cổ là điểm kết nối giữa não và thân của con người nên việc duy trì sức khoẻ vùng cổ là điều quan trọng với cơ thể. Tuy nhiên đa số mọi người thường bỏ qua chăm sóc vùng cổ.

Bởi tình trạng cổ cứng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển máu, dễ khiến máu cung cấp lên não không đủ. Điều này sẽ gây nên những bệnh lý nguy hiểm ảnh hưởng đến xương khớp, kéo theo tuổi thọ của bạn bị bào mòn thời thời gian. Do đó, cổ mềm là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe, điều đó có nghĩa là những người có cổ mềm thường sống lâu hơn.

Tính tình ôn hoà, mềm mỏng

Con người thời nay vốn chịu rất nhiều áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Dưới áp lực cuộc sống căng thẳng như vậy, họ dễ bị trầm cảm, cáu gắt. Những cảm xúc tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của con người.

Về lâu dài, tình trạng đó có thể gây tổn thương hệ thần kinh, khiến con người mệt mỏi, chán chường, tính tình khó chịu hơn. Nếu không tìm cách thay đổi thì bạn sẽ khó sống thọ.