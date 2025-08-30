Dàn sao Mưa Đỏ "mơ cũng không dám nghĩ đến" khi thông báo "phá lệ" làm một điều đặc biệt ngay dịp lễ 2/9

Trong không khí cả nước đang hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ Việt cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động diễu hành và trình diễn nghệ thuật để hòa nhịp cùng niềm tự hào dân tộc. Từ những buổi tập luyện diễu hành ngoài trời, cho đến những phần trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, sự hiện diện của các nghệ sĩ lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần yêu nước mạnh mẽ đến công chúng.

Giữa loạt hoạt động ấy, dàn sao phim Mưa Đỏ gây bất ngờ khi tiết lộ sẽ cùng nhau mang đến một tiết mục đặc biệt để trình diễn trong ngày trọng đại của đất nước. Trên trang cá nhân, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - người đảm nhận vai Cường trong Mưa Đỏ chia sẻ: "Hoàng mơ cũng không dám nghĩ có ngày được đứng cùng anh em đồng đội mà hát trước đám đông lớn và còn được vỗ tay nữa chứ. Cảm ơn khán giả ạ".

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng đã cho thấy niềm tự hào xen lẫn xúc động của một nghệ sĩ trẻ khi được góp phần vào sự kiện trọng đại của dân tộc. Trong clip, dàn diễn viên Mưa Đỏ như Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Đình Khang, Hoàng Long, Trần Gia Huy, Hứa Vĩ Văn... cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho tiết mục Còn Gì Đẹp Hơn - một ca khúc được lấy cảm hứng trực tiếp từ chính bộ phim, tái hiện tinh thần bất khuất của người lính và gửi gắm thông điệp, tình cảm của những chiến sĩ dành cho người mẹ, hậu phương.

Dàn sao phim Mưa Đỏ hát ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn trong buổi sơ duyệt tại SVĐ Mỹ Đình

Các "chiến sĩ" trong phim nay đứng trên sân khấu cất tiếng hát khiến khán giả mong chờ

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh mơ cũng không dám nghĩ đến ngày được trình diễn trên sân khấu ý nghĩa như thế này

Các nghệ sĩ ngoài việc diễu hành còn tham gia trình diễn trong dịp lễ lớn sắp tới

Ra mắt đúng dịp cả nước hướng về những ngày lễ trọng đại, Mưa Đỏ nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" khi vừa chinh phục phòng vé, vừa để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả. Bộ phim không chỉ ghi điểm bởi bối cảnh hoành tráng, kịch bản giàu cảm xúc mà còn bởi diễn xuất tròn trịa, lột tả được tinh thần quả cảm và tình yêu Tổ quốc của thế hệ cha anh. Chính nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật và giá trị lịch sử, Mưa Đỏ đã vươn ra khỏi khuôn khổ một tác phẩm điện ảnh để trở thành hiện tượng văn hoá, khơi gợi niềm tự hào dân tộc ở đông đảo người trẻ.

Dù tối qua tập luyện văn nghệ khá muộn nhưng sáng nay dàn sao Mưa Đỏ vẫn xuất hiện trong lễ Tổng duyệt diễu hành

Dàn sao phim Mưa Đỏ đồng hành cùng nhau xuyên suốt những hoạt động ý nghĩa trong những ngày qua

Trong nhiều ngày qua, khán giả cả nước liên tục bắt gặp hình ảnh các nghệ sĩ miệt mài tham gia tổng duyệt, tập luyện và hòa mình vào dòng người chuẩn bị cho lễ diễu hành. Dù lịch trình tập luyện liên tục, có khi tối muộn hoặc sáng sớm nhưng các nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng góp sức trong mọi hoạt động. Tất cả đều cho thấy sự nghiêm túc và cống hiến của nghệ sĩ Việt trong việc lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Hình ảnh ấy không chỉ khiến người hâm mộ xúc động mà còn khẳng định vai trò của nghệ sĩ như một nhịp cầu gắn kết văn hóa, tinh thần và cảm xúc của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Nghệ sĩ Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn dặn dò dàn nghệ sĩ góp mặt trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: "Chúng ta là những người đại diện để thực hiện chương trình 80 năm mới có một lần kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì thế tôi mong mọi người tập trung cao độ để làm tốt nhất công việc của mình.

Vì tất cả những gương mặt này sẽ được hàng triệu người nhìn, cảm nhận, các bạn đang đại diện cho sức mạnh của khối biểu diễn, các bạn là tiết mục cuối cùng khép lại chương trình mà toàn quân, toàn dân ta cố gắng thực hiện. Chúng ta đang đến rất gần ngày trọng đại, hôm nay đạt được 10 thì hôm tới đạt được 12, cố gắng phối hợp với nhau để tập luyện hiệu quả nhé. Mọi người giữ gìn sức khoẻ".