Đẳng cấp của “chiến thần” Hà Linh: Lượng xem gấp 3 lần phiên live 100 tỷ của Quyền Leo Daily, bán hết 5.000 hộp phấn trong 1 phút nhưng “giấu” số liệu quan trọng nhất

"Cá nhân Linh sẽ không bao giờ công bố doanh số, vì đây là con số khá nhạy cảm. Mỗi người sẽ có thành công khác nhau. Thành công lớn nhất của mình là cố gắng hết sức để mang đến những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Mình nghĩ rằng trải nghiệm, sự hạnh phúc của khách khi săn được những món hàng chất lượng với giá rẻ là thành công lớn nhất của mình. Con số chỉ là con số thôi, không phải thứ đưa ra để so đo về thành công", KOC (người tiêu dùng chủ chốt) Võ Hà Linh nói trong phiên Mega Live ngày 15/5 trên TikTok Shop.

Phát biểu này của Hà Linh ngay lập tức gây liên tưởng tới phiên live rầm rộ trước đó 10 ngày của hai vợ chồng Nguyễn Lan Anh và Lã Quốc Quyền - chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily. Ngay từ đầu, gia đình Quyền Leo Daily đã đặt mục tiêu doanh thu 100 tỷ đồng, "phá vỡ mọi kỷ lục". Cuối cùng, mục tiêu hoàn thành sau 17 tiếng livestream, về đích muộn hơn kế hoạch 3 tiếng.

Bán hết 5.000 hộp phấn trong 1 phút, luôn có hơn 100.000 người "chầu chực" săn deal

Tuy nhiên, có một kỷ lục được Võ Hà Linh thiết lập từ năm 2023 chưa ai phá vỡ. Đó là lượng người xem livestream cùng lúc lên tới hơn 300.000, gây lỗi hệ thống TikTok Shop toàn Đông Nam Á. Trong phiên live ngày 15/5 của KOC này, ngay mở đầu lượng mắt xem đã tăng vọt lên 150.000, sau đó duy trì ở mức 110.000 – 130.000 xuyên suốt 4 tiếng live. Có lúc đỉnh điểm con số này lên tới hơn 165.000.

So sánh với phiên live 100 tỷ của nhà Quyền Leo Daily, lượng mắt xem lúc đỉnh điểm rơi vào khoảng 60.000, còn lại duy trì ở mức 30.000. Do livestream cùng khung giờ với Hà Linh vào ngày 15/5, Phạm Thoại – một KOC đình đám khác cũng bị cộng đồng mạng đem ra so sánh, khi lượng mắt xem trung bình chỉ khoảng 3.000 – tức là kém Hà Linh hơn 43 lần.

Về hình thức, phiên live ngày 15/5 của Hà Linh cũng khá khác so với Phạm Thoại hay gia đình Quyền Leo Daily. Không có đội ngũ đông đảo đứng hô hào hay những màn ăn mừng mỗi khi doanh thu tăng thêm 10 tỷ, cả phiên live chỉ có Hà Linh và một người hỗ trợ ngồi tại bàn tư vấn sản phẩm cho khách.

"Hết hàng toàn bộ, còn đúng cái nồi", Hà Linh thốt lên vào gần cuối phiên live. Cô cho biết họ đã "về đích" sớm hơn so với dự kiến 2 tiếng.

Lượng người xem "vô địch" trong số các KOL và KOC livestream trên TikTok, bán hết 5.000 hộp phấn trong vòng 1 phút, có thời điểm lượng người mua cùng lúc lên đến 2.000, giỏ hàng liên tục bị lỗi, tổng cộng hơn 42 vạn đơn hàng được bán ra…

Nhưng chi tiết khiến cộng đồng mạng "ngả mũ thán phục" và đánh giá Hà Linh đang ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của giới livestreamer là cô không công bố doanh thu, ngay cả khi nhiều người đoán rằng con số này đã vượt nhà Quyền Leo Daily.

Vậy những yếu tố nào đã làm nên đẳng cấp "chiến thần thực sự" của Hà Linh?

Thương hiệu cá nhân gắn với tính chân thật, chiếm được lòng tin của khách hàng

Chia sẻ về lý do giúp phiên live của Hà Linh được đánh giá "ở đẳng cấp khác với phần còn lại", bà Nguyễn Phan Yến Phi, Giám đốc Điều hành Fanscom - agency cung cấp dịch vụ quảng cáo và truyền thông tích hợp toàn diện thuộc YouNet Group, nhấn mạnh sức hút của thương hiệu "Hà Linh Official".

"Không thể phủ nhận sức hút từ thương hiệu cá nhân của Hà Linh. Cô ấy có kiến thức chuyên môn sâu, xây dựng được sự tin cậy từ người dùng về các sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp", vị chuyên gia cho biết.

Trước khi livestream bán hàng trên TikTok hay các nền tảng khác, Hà Linh đã xây dựng kênh YouTube chuyên review mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân từ tháng 4/2019, đầu tư cực kỳ bài bản.

"Hà Linh tạo cảm giác chân thật trong các đánh giá, luôn nhắc đến cả ưu và nhược điểm của sản phẩm, kiểm nghiệm trực tiếp trước khi đưa ra nhận xét", bà Yến Phi chỉ ra.

Bà Nguyễn Phan Yến Phi, Giám đốc Điều hành Fanscom.

Trong phiên live ngày 15/5 của Hà Linh, có thể thấy hầu hết các mặt hàng được bán cũng là mỹ phẩm – lĩnh vực làm nên thế mạnh của cô khi so sánh với những livestreamer đình đám khác.

Bên cạnh đó, bà Yến Phi đánh giá yếu tố quan trọng làm nên thành công cho phiên live 15/5 của Hà Linh nằm ở chất lượng vận hành. Đội ngũ vận hành đã thương lượng các deal hấp dẫn, độc quyền, làm việc chặt chẽ với nền tảng để có voucher độc quyền.

Ngay khi tung video quảng bá cho phiên Mega Live 15/5, Hà Linh đã khẳng định "Rẻ thật không có rẻ ảo", dường như hướng đến nỗi lo của khách hàng về việc sản phẩm họ mua chưa chắc đã là "deal hời". Sau phiên live, hầu hết ý kiến trên mạng xã hội cũng đánh giá Hà Linh "sale thật", không phải nâng giá sản phẩm lên rồi giảm. Chưa kể họ còn được tư vấn kỹ càng, nhờ kiến thức chuyên sâu về mỹ phẩm của Hà Linh.

"Team Hà Linh còn làm truyền thông mạnh trước và sau sự kiện, đảm bảo chất lượng kỹ thuật trong phiên và hậu mãi cho khách hàng. Vận hành hiệu quả qua nhiều phiên live đã khiến người xem tin tưởng và tiếp tục theo dõi, mua hàng trong các phiên live tiếp theo", bà Yến Phi nhận định.

Minh Anh