Đẳng cấp shipper: Chi 9,3 triệu đồng bay sang Singapore chỉ để giao đơn bánh 277.000 đồng

Một tài xế giao đồ ăn được cho là đã bay từ Trung Quốc sang với chi phí 454 SGD (khoảng 9,3 triệu VNĐ) chỉ để nhận đơn hàng trị giá 13,50 SGD (khoảng 277.000 VNĐ) tại cửa hàng Hong Lim Curry Puff, khiến cư dân mạng không khỏi hoài nghi liệu đây là một chiêu thức quảng cáo cho nền tảng Trung Quốc hay là sự thật.

Một người dùng Xiaohongshu tên Chloe đã chia sẻ một đoạn video vào ngày 31/8 về nam tài xế giao hàng này. Anh mặc chiếc áo khoác của Meituan - một nền tảng Trung Quốc cung cấp các dịch vụ như giao đồ ăn, đặt phòng khách sạn và mua sắm trực tuyến.

Shipper được nhìn thấy tại gian hàng Hong Lim Curry Puff ở trung tâm thương mại Paya Lebar Quarter Mall.

Anh cho biết mình đã bay từ Trung Quốc sang Singapore với giá vé máy bay là 454 SGD (khoảng 9,3 triệu VNĐ) để hoàn thành đơn này.

Chloe chia sẻ trong phần chú thích rằng cảnh tượng này đã khiến cô, cũng như nhân viên và chủ cửa hàng "hoàn toàn bàng hoàng".

"Tôi cứ nghĩ mình vừa bắt gặp một tin tức chấn động: Meituan mở dịch vụ ở Singapore từ bao giờ thế này?" cô nói thêm.

Trao đổi với trang Mothership, cô Victoria Loh, người sáng lập Hong Lim Curry Puff, chia sẻ rằng đơn hàng này mang lại cảm xúc như thể mọi công sức cô bỏ ra cho công việc kinh doanh 2 năm qua đã được đền đáp.

"Chúng tôi rất hạnh phúc vì thực sự có thể lan tỏa hương vị của Singapore," cô cho biết.

Nguồn: Stomp, Mothership