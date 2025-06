Đang có nhiều người trẻ thất nghiệp

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Hoàng Linh (25 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - nhân viên công ty dược trên địa bàn cho biết, vừa bị công ty cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng từ 1/6.

Theo anh Hoàng Linh, anh làm việc tại công ty này được 6 tháng, tuy nhiên thời gian gần đây liên quan việc phát hiện nhiều vụ sữa giả, thuốc giả, mỹ phẩm giả... các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra nên công ty thông báo thu hẹp quy mô, chấm dứt hợp đồng với một số lao động.

Tại Hà Nội, nhóm lao động trẻ độ tuổi từ 25-34 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thời gian qua. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, chị Thu Hạnh (27 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết cũng vừa chấp dứt hợp đồng với công ty dệt may trên địa bàn sau hơn 1 tháng đi làm với lý do không chịu được guồng quay công việc và muốn thay đổi môi trường làm việc khác linh hoạt về thời gian hơn.

Theo số liệu của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, thời gian qua lao động trẻ và lao động ở độ tuổi trưởng thành là nhóm đối tượng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Cụ thể, trong tháng 4, nhóm lao động từ 25-34 tuổi chiếm tỷ lệ 44,6%, tăng so với gần 42,8% của tháng 3 và tiếp tục xu hướng tăng từ đầu năm.

Về nguyên nhân, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, chủ yếu do người lao động hết hạn hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Bên cạnh đó, các nguyên nhân như doanh nghiệp thu hẹp, giải thể, người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải.

Ngoài ra, nhóm lao động mất việc do nguyên nhân khác dù có giảm nhẹ (gần 42,7% trong tháng 4) nhưng vẫn ở mức cao, cho thấy sự biến động và các lý do nghỉ việc đa dạng (chuyển đổi, lý do cá nhân...) vẫn phổ biến.

Cũng theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 4, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đáng kể so với các tháng trước đó, phản ánh những khó khăn trong việc tìm kiếm và duy trì việc làm của một bộ phận người lao động.

Cụ thể, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận 7.297 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 4, tăng 2.300 trường hợp so với tháng trước và tăng 816 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024.

Theo các nhà tuyển dụng, đa số lao động trẻ thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng làm việc thực tế. Lao động trẻ cũng đang phải cạnh tranh với những lao động làm việc lâu năm, có kinh nghiệm và các kỹ năng được trau dồi trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngày càng yêu cầu cao về bằng cấp và chứng chỉ. Đây là những rào cản khiến lao động trẻ gặp khó khăn khi tìm việc trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, quá trình tự động hóa và chuyển đổi số có thể khiến một bộ phận lao động không có trình độ, kỹ năng bị đào thải.