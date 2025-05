Quy định mới về trợ cấp thất nghiệp

Hơn 120.000 người nhận cấp thất nghiệp trong quý I/2025

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, quý I vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là khoảng 1,04 triệu người, giảm 10,7 nghìn người so với quý trước và giảm 14,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là 2,2%, giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong quý I ghi nhận gần 145.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm gần 30.000 người so với quý IV/2024 và hơn 24.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 120.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý vừa qua, phần lớn người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ, nhóm dễ bị đào thải nhất khỏi thị trường lao động.