Đào đất làm hàng rào tại khu vực vườn cây của gia đình, anh Trần Đình Tuấn (trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một vật thể có hình dáng khác thường. Nhận thấy sự việc không đơn giản, người dân đã trình báo chính quyền địa phương. Những phát hiện sau đó khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Phát hiện vật thể dài hơn 3m khi đào đất làm hàng rào

Theo VnExpress, trong quá trình thi công, người dân phát hiện những hàng gạch nằm ở độ sâu khoảng 50-70cm so với mặt đất. Nhận thấy đây có thể là dấu tích của một công trình cổ, người dân đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi khảo sát hiện trường, cán bộ chuyên môn xác định công trình có chiều dài 3,1m, rộng 1,15m và cao 1,05m. Điều đáng chú ý là những viên gạch được sắp xếp theo một cấu trúc khá đặc biệt, tạo thành phần mái hình vòm.

Tháng 8/2026, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tiến hành khai quật khẩn cấp tại khu vực này.

Khi những lớp đất lần lượt được bóc tách, các chuyên gia xác định công trình mà người dân tình cờ phát hiện là một ngôi mộ gạch cổ. Tuy nhiên, những bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Quá trình mở rộng phạm vi khai quật đã giúp các nhà khảo cổ phát hiện thêm một ngôi mộ khác.

Chuyên gia phát hiện nhiều hiện vật quý, trong đó có cả vàng

Theo báo Thanh Niên, tại hội nghị công bố kết quả khai quật sơ bộ chiều 16/9/2026, các chuyên gia cho biết cả hai ngôi mộ đều còn khá nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị đào trộm trước khi được phát hiện. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu kiến trúc cũng như cách sắp đặt những hiện vật bên trong.

Hai ngôi mộ được ký hiệu là M1 và M2. Trong đó, mộ M1 có cấu trúc hình chữ nhật, còn mộ M2 được xây dựng phức tạp hơn với nhiều bộ phận khác nhau. Trên một số viên gạch, các nhà khảo cổ còn phát hiện hoa văn và ký tự chữ Hán.

Bên trong hai ngôi mộ, đoàn khai quật thu được nhiều hiện vật bằng gốm, sành, kim loại và đồ trang sức. Đáng chú ý, tại mộ M1, kiếm và đao bằng sắt được đặt chéo nhau, hướng về phía đầu mộ. Cách bố trí này được các nhà nghiên cứu nhận định có liên quan đến nghi thức mai táng của người xưa.

Trong khi đó, tại mộ M2, các chuyên gia phát hiện những hạt chuỗi bằng vàng, lá vàng và nhiều hạt chuỗi thủy tinh có hình đa giác.

Kỹ thuật chế tác những hạt chuỗi vàng có nét tương đồng với các hiện vật từng được phát hiện tại di chỉ Óc Eo (Việt Nam) và một số di tích khảo cổ ở Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc. Đây là những tư liệu giúp giới nghiên cứu tìm hiểu hoạt động giao thương của cư dân cổ.

Dựa trên đặc điểm kiến trúc và các hiện vật thu được, các chuyên gia bước đầu xác định hai ngôi mộ có niên đại khoảng thế kỷ III-VI, tức cách ngày nay khoảng 1.400-1.800 năm.

Đề xuất bảo vệ khu vực phát hiện cổ vật

Theo VTV, ngoài hai ngôi mộ gạch cổ kể trên, tại khu vực Rú Bụt, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận dấu tích mai táng có niên đại thời Lý - Trần, khoảng thế kỷ XI-XIV. Điều này cho thấy khu vực từng được sử dụng làm nơi mai táng qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Sau khi hoàn thành cuộc khai quật, các chuyên gia kiến nghị tăng cường bảo vệ di tích, ngăn chặn tình trạng đào trộm cổ vật. Phương án trước mắt được đề xuất là phủ cát bảo vệ các công trình cổ và lấp đất hoàn nguyên trong thời gian chờ giải pháp bảo tồn lâu dài.

Giới chuyên môn cũng đề xuất mở rộng phạm vi khảo sát khảo cổ dọc lưu vực sông Lam, nhằm tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của các cộng đồng cư dân cổ tại Nghệ An.

Từ một phát hiện tình cờ trong lúc đào đất làm hàng rào, gia đình anh Tuấn đã góp phần giúp các nhà khảo cổ có thêm những tư liệu quý về lịch sử vùng đất này.

Theo VnExpress, Thanh Niên, VTV