Đang đổ đèo, xe tải lao như bay rồi tông vào vách núi: Phát hiện tinh ý giúp tài xế taxi thoát chết

Liên quan đến sự việc chiếc xe tải BKS 29H-234.XX chạy trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La đang đổ đèo Đá Trắng (Mai Châu, Phú Thọ) thì bất ngờ lao nhanh, lạng lách liên tục để tránh các phương tiện trên đường trước khi lao vào vách núi xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/2, một phần diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình trên xe của anh Nguyễn Văn Dũng (lái taxi, sống ở Phú Thọ) ghi lại.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Dũng cho hay thời điểm xảy ra sự việc, anh đang chở khách từ Phú Thọ lên Mộc Châu (Sơn La), đi qua đèo Đá Trắng.

Khi đang di chuyển, anh Dũng nghe tiếng va chạm mạnh giữa chiếc xe tải với ô tô đi cùng chiều ở phía sau. Nhanh chóng, anh Dũng nhìn qua gương chiếu hậu và phát hiện vụ va chạm giữa 2 xe. Để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, nam tài xế cố gắng hết sức, đạp ga tăng tốc.

Camera hành trình trên xe của anh Dũng khi lại diễn biến vụ tai nạn.

Anh Dũng nhớ lại, khoảng cách giữa xe của anh và chiếc xe tải rất gần. Sau đó vài giây, chiếc xe tải lao sang hộ lan taluy âm rồi tông và vách nói phía ta luy dương, lật nghiêng.

Lúc này, anh Dũng phanh xe, dừng lại bên đường, tâm trạng sợ hãi. Nam tài xế sau đó tiếp tục di chuyển, không đứng lại quan sát hậu quả do khách cần di chuyển lên Mộc Châu. Phải đi được vào cây số, anh Dũng mới bình tĩnh lại.

Đến hiện tại, nghĩ lại tình huống nguy hiểm, anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Người đàn ông cho rằng thời điểm đó, trên đường có sương mù nên các xe di chuyển chậm, đó là một may mắn, nếu không thì hậu quả vụ viẹc có thể nghiêm trọng hơn.

Trước đó, đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bàng hoàng. Trong clip, chiếc xe tải đang đổ đèo thì bất ngờ lao nhanh sang làn đối diện để tránh ô tô đi cùng chiều. Đúng lúc này, xe tải gặp một xe máy đi hướng ngược lại song người điều khiển xe máy đã kịp thời tránh được.

Xe tải sau đó tiếp tục lao nhanh, đâm mạnh vào hộ lan ta luy âm rồi lao sang đường đối diện đâm vào vách núi, lật nghiêng, hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường có nhiều phương tiện khác song may mắn không xảy ra va chạm với xe tải.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, theo thông tin từ Công an xã Mai Châu, tài xế xe tải gặp nạn chỉ bị xây xước nhẹ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên.