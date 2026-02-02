Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xác định nguyên nhân nữ công nhân đang hát trong tiệc tất niên bất ngờ gục xuống, tử vong

02-02-2026 - 15:33 PM | Xã hội

Tại buổi tiệc tất niên của công ty, nữ công nhân này không sử dụng rượu bia

Ngày 2-2, liên quan đến vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TPHCM, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi và lấy lời khai từ gia đình nạn nhân, công an xác định nguyên nhân ban đầu bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) tử vong là do bệnh lý phù phổi.

Nữ công nhân tử vong khi hát Tại tiệc tất niên ở TPHCM gây chấn động - Ảnh 1.

Nhà hàng nơi bà V dự tiệc tất niên của công ty

Trong khi đó, phía người nhà của bà V. cũng cho biết, thời gian gần đây, bà V. có sử dụng thuốc để điều trị bệnh tim và phổi.

Tại buổi tiệc tất niên, bà V. cũng không sử dụng rượu bia.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin chiều 31-1, bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) có dự tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, nữ công nhân này lên sân khấu hát.

Vừa hát được 1 lúc thì người phụ nữ bất ngờ ngã xuống sân khấu. Nhiều người lập tức chạy lên sân khấu sơ cứu, đưa bà V. đi cấp cứu. Bà V. tử vong sau khi nhập viện.

Công an sau đó đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe Nổi bật

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Nhân SN 1983 trong một chuyên án liên tỉnh

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Nhân SN 1983 trong một chuyên án liên tỉnh

15:15 , 02/02/2026
Ra lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Bích Diễm SN 1984

Ra lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Bích Diễm SN 1984

14:42 , 02/02/2026
1055 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

1055 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:30 , 02/02/2026
Từ tin giả "phạt 5 triệu đồng" người dân quay clip CSGT làm nhiệm vụ: Khi nào được ghi âm, ghi hình?

Từ tin giả "phạt 5 triệu đồng" người dân quay clip CSGT làm nhiệm vụ: Khi nào được ghi âm, ghi hình?

14:05 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên