1055 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

02-02-2026 - 14:30 PM | Xã hội

Chủ xe máy, ô tô có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và phòng CSGT nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I và qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi):

Từ 12h00’ ngày 29/1/2026 đến 12h00’ ngày 30/1/2026, đã tự động phát hiện 75 trường hợp xe máy, xe ô tô vi phạm.

Từ 12h00’ ngày 28/1/2026 đến 12h00’ ngày 29/1/2026, đã tự động phát hiện 100 trường hợp xe máy, ô tô vi phạm.

Từ 12h00’ ngày 26/1/2026 đến 12h00’ ngày 27/1/2026, đã tự động phát hiện 85 trường hợp xe máy, ô tô vi phạm.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Ninh Bình, thông báo danh sách các phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2026 đến ngày 22/01/2026.

Qua hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã ghi nhận 436 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách như sau:

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 15/01/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 359 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.

Danh sách chi tiết như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 79 trường hợp

ư

2. Tuyến Quốc lộ 45: 205 trường hợp

3. Tuyến Quốc lộ 47B: 75 trường hợp.

Để tra cứu thông tin phương tiện vi phạm bị phạt nguội, người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Theo: Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

