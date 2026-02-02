Truy tố nữ cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.



Bị can Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (SN 1946), cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị can Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trong vụ án, bị can Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Bị can Võ Sỹ Lực, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam và Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM; và Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, tháng 12-2009), bị can Lê Quang Thung thỏa thuận, thống nhất với bị can Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và bị can Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) về việc Tập đoàn Cao su sẽ chuyển nhượng khu đất cho Linh, Dừa.

Theo đó, bị can Thung thỏa thuận với Linh, Dừa, thành lập Công ty Phú Việt Tín, chuyển nhượng vốn góp nhưng bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Sau đó, bị can Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND TPHCM thu hồi, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án. Từ đó, chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín… tạo điều kiện cho công ty của Linh, Dừa nắm quyền chi phối Công ty Phú Việt Tín.

Trước khi nghỉ hưu, Thung trao đổi và nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) tiếp tục tạo điều kiện cho Linh, Dừa được nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá. Trong quá trình "tạo điều kiện" như trên, Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD của Linh, Dừa.

Khoảng tháng 11-2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh, Dừa đặt vấn đề mua và được cung cấp thông tin, tài liệu về khu đất nên biết đất có nguồn gốc công sản, đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư và chưa triển khai xây dựng; khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên ngày 6-12-2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp với Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỉ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Thực hiện thỏa thuận trên, bị can Loan chuyển cho Linh, Dừa 50 tỉ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỉ đồng để nộp tiền sử dụng đất nhưng được hợp thức bằng hợp đồng vay tiền. Khi biết thông tin Linh, Dừa chưa trả tiền mua vốn góp cho Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa nên chưa có căn cứ pháp lý chuyển nhượng cổ phần (bản chất là chuyển nhượng khu đất cho bị Loan), nữ cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục chuyển 65 tỉ đồng cho Dừa để Dừa có nguồn tiền trả cho phía cao su.

Từ nguồn tiền do bị can Nguyễn Thị Như Loan chuyển đến, Linh, Dừa đã thanh toán, mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng toàn bộ cho nữ cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Đối với 1% vốn góp còn lại, bị can Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp liên hệ và mua từ Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa không qua đấu giá mà theo giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m2.

Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Như Loan đã thống nhất với Tập đoàn Novoland bán lại dự án với tổng giá trị là hơn 846 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí đã bỏ ra để mua 100% dự án là hơn 464 tỉ đồng (bao gồm cả tiền mua vốn góp, tiền lãi vay, thuê thiết kế dự án...), Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi số tiền gần 382 tỉ đồng và đưa vào dòng tiền kinh doanh chung của doanh nghiệp. Sau khi trừ các chi phí, bị can Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi số tiền 297,8 tỉ đồng.