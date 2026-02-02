Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh 8 linh vật ngựa "bắt mắt" được trưng bày ở Lao Bảo

02-02-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Không những người dân địa phương mà nhiều người ở nơi khác cũng tìm đến xã Lao Bảo để được "check-in" với 8 linh vật ngựa

Ngày 2-2, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương này đã trưng bày 8 linh vật ngựa tại công viên xã này để phục vụ người dân đến tham quan, chụp ảnh.

8 linh vật ngựa được trưng bày mang thông điệp "Mã đáo thành công" nhằm tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đây cũng là điểm nhấn văn hóa, góp phần thu hút khách du lịch, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã Lao Bảo trong những ngày Tết đến, xuân về.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 1.

Khách tham quan chụp ảnh với 8 linh vật ngựa trưng bày tại Công viên xã Lao Bảo

8 linh vật ngựa đang trưng bày tại xã Lao Bảo được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Mỗi linh vật được thiết kế với kích thước và hình dáng khác nhau, cao 2-3,5 m, được tạo hình trong tư thế phi nước đại, dáng vẻ mạnh mẽ, oai hùng tiến về phía trước.

Được biết, 8 linh vật ngựa ngày do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, ngụ xã Triệu Bình, Quảng Trị) chế tác. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm là người từng chế tác các linh vật trưng bày dịp Tết được dư luận chú ý, khen ngợi.

Sau khi ra mắt, 8 linh ngựa tại xã Lao Bảo đã nhanh chóng gây chú ý và nhiều người đã tìm đến địa phương này để được tham quan, chụp ảnh.

Dưới đây là hình ảnh 8 linh vật ngựa được trưng bày tại Công viên xã Lao Bảo:

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 2.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 3.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 4.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 5.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 6.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 7.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 8.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 9.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 10.

Theo Đức Nghĩa

Người lao động

