Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây mua bán trẻ em sang Campuchia: Lộ chuyên án 725M đặc biệt nghiêm trọng

02-02-2026 - 10:40 AM | Xã hội

Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có Nông Trần Vũ – chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia làm việc cho các công ty lừa đảo.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Trần Vũ (sinh năm 2006, trú Tổ 11, phường Thục Phán) và Hoàng Ngọc Huân (sinh năm 2006, trú Tổ 3, phường Nùng Trí Cao) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, theo điểm a khoản 3 Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nông Trần Vũ tại cơ quan điều tra

Đối tượng Hoàng Ngọc Huân

Theo đó, vào ngày 26/1/2026, sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ Nông Trần Vũ khi đối tượng từ Campuchia trở về Cao Bằng. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; lời khai phù hợp với tài liệu thu thập, các đối tượng liên quan và bị hại N.T.T. (sinh năm 2010, trú xã Thạch An).

Kết quả điều tra xác định, Nông Trần Vũ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, trước đó vào ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án bí số 725M để tập trung đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Đối tượng Bế Lý Hà Nam (trái) và Phạm Quang Linh (phải)

Ngày 2/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Quang Linh (sinh năm 2006, trú phường Thục Phán) và Bế Lý Hà Nam (sinh năm 2010, trú xã Thạch An) về cùng tội danh.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã cấu kết với một số người đang làm việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia để dụ dỗ, mua bán người dưới 16 tuổi. Sau khi vụ án bị phát hiện, Nông Trần Vũ bỏ trốn sang khu tự trị Kampot (Campuchia).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

