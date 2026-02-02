Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương sinh năm 1999

02-02-2026 - 10:14 AM | Xã hội

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam đối tượng nhậu say quậy phá và tấn công lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, khiến một cán bộ công an bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 24/1/2026, Công an xã Đak Nhau nhận được tin báo của ngườ dân về việc Đỗ Hoàng Phương, sinh năm 1999, trú tại thôn Đắk Xuyên, xã Đak Nhau trong tình trạng say rượu sau khi tham dự một buổi tiệc đã có hành vi la hét, quậy phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã đã cử tổ công tác đến hiện trường để nắm tình hình và xử lý vụ việc.

Tại đây, tổ công tác đã yêu cầu Phương chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn tỏ thái độ hung hăng, quát tháo, dùng tay chống trả, tấn công lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, khiến một cán bộ công an bị thương.

Bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương - Ảnh 1.

Đối tượng Phương thời điểm tấn công cảnh sát và thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước tình hình trên, tổ công tác đã tiến hành khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây, Phương tiếp tục có hành vi la hét, chửi bới, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo mỗi công dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Mọi hành vi chống đối, xâm phạm hoạt động thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe Nổi bật

Thay đổi lớn về Luật Cư trú: Quyền lợi đặc biệt cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thay đổi lớn về Luật Cư trú: Quyền lợi đặc biệt cho trẻ em dưới 6 tuổi

09:38 , 02/02/2026
Chính thức từ ngày 15/2, người quảng cáo mỹ phẩm không được mặc một loại trang phục

Chính thức từ ngày 15/2, người quảng cáo mỹ phẩm không được mặc một loại trang phục

09:10 , 02/02/2026
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

08:43 , 02/02/2026
Công an cảnh báo nóng tất cả tin nhắn hay cuộc gọi có nội dung về "trợ cấp Tết"

Công an cảnh báo nóng tất cả tin nhắn hay cuộc gọi có nội dung về "trợ cấp Tết"

08:01 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên