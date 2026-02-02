Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi lớn về Luật Cư trú: Quyền lợi đặc biệt cho trẻ em dưới 6 tuổi

02-02-2026 - 09:38 AM | Xã hội

Một thay đổi quan trọng trong Luật Cư trú vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức gỡ bỏ rào cản lớn cho các gia đình trẻ khi làm thủ tục thường trú.

Kể từ ngày 1/7/2026, trẻ em dưới 6 tuổi khi về ở với cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ đương nhiên được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó mà không cần sự đồng ý của chủ hộ hay chủ sở hữu nhà.

Quy định mới này được đánh giá là bước tiến nhân văn trong chính sách an sinh xã hội. Theo lý giải của Chính phủ, 6 năm đầu đời là "giai đoạn vàng" cho sự phát triển toàn diện của trẻ về thể chất lẫn tinh thần. Việc đơn giản hóa thủ tục cư trú giúp đảm bảo quyền lợi cốt lõi của trẻ em là được chung sống cùng cha mẹ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống mà không phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu tài sản.

Đối với các trường hợp khác, luật mới cũng quy định rõ ràng về việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình. Cụ thể, vợ chồng về ở với nhau, con cái từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha mẹ, hoặc cha mẹ về ở với con cái sẽ được đăng ký thường trú nếu được chủ hộ và chủ sở hữu đồng ý. Quy định này cũng áp dụng tương tự cho nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người mất năng lực hành vi dân sự khi về nương tựa người thân.

Bên cạnh việc nới lỏng điều kiện cư trú, luật sửa đổi cũng siết chặt trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc chuẩn hóa dữ liệu. Cơ quan công an cấp xã sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú. Đồng thời, mọi thông tin điều chỉnh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được tự động cập nhật đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu về cư trú. Người dân có quyền chủ động yêu cầu điều chỉnh nếu phát hiện dữ liệu sai lệch, và cơ quan chức năng có trách nhiệm xác minh, cập nhật kịp thời để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân.

Các bước đăng ký thường trú trên VNeID (chi tiết):

1. Đăng nhập VNeID: Mở ứng dụng, chọn “Thủ tục hành chính” > “Đăng ký thường trú”.

2. Tạo hồ sơ: Chọn “Tạo mới yêu cầu”, chọn “Bản thân” hoặc “Khai hộ”.

3. Khai báo thông tin: Điền thông tin cư trú, chọn nơi đăng ký (xã/phường).

4. Tải giấy tờ: Chụp và đính kèm hồ sơ theo quy định.

5. Cam đoan & Gửi: Tích chọn “Tôi đã đọc...”, “Tôi xin cam đoan...” và nhấn “Gửi hồ sơ”.

6. Thanh toán: Thực hiện thanh toán lệ phí (nếu có) và theo dõi kết quả.

Giấy tờ cần thiết (bản điện tử): Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 - có sẵn trên ứng dụng). Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (hợp đồng mua nhà, sổ đỏ,...).

Lưu ý: Nếu hồ sơ thiếu, cơ quan công an sẽ gửi thông báo yêu cầu bổ sung qua VNeID.

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe Nổi bật

Chính thức từ ngày 15/2, người quảng cáo mỹ phẩm không được mặc một loại trang phục

Chính thức từ ngày 15/2, người quảng cáo mỹ phẩm không được mặc một loại trang phục

09:10 , 02/02/2026
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

08:43 , 02/02/2026
Công an cảnh báo nóng tất cả tin nhắn hay cuộc gọi có nội dung về "trợ cấp Tết"

Công an cảnh báo nóng tất cả tin nhắn hay cuộc gọi có nội dung về "trợ cấp Tết"

08:01 , 02/02/2026
Ai là thân nhân của nam thanh niên mặc đồ bộ thun, mang chìa khóa Honda tử vong trên rạch Vàm Treo Gui liên hệ ngay số 0254.936.808

Ai là thân nhân của nam thanh niên mặc đồ bộ thun, mang chìa khóa Honda tử vong trên rạch Vàm Treo Gui liên hệ ngay số 0254.936.808

07:32 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên