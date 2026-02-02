Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin đồn 'đề xuất phạt 5 triệu đồng người tự ý quay CSGT làm việc' là bịa đặt

02-02-2026 - 12:59 PM | Xã hội

Cục CSGT khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đề xuất phạt người dân quay video CSGT khi đang làm nhiệm vụ là không đúng sự thật.

Sáng 2/2, đại diện Cục CSGT , Bộ Công an cho biết, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Cục CSGT đề xuất phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Đáng chú ý, các trang này còn đăng tải kèm theo hình ảnh do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

“Những thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật, không có việc Cục CSGT đưa ra đề xuất như vậy”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

Thông tin sai sự thật chia sẻ trên mạng xã hội.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, các cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội cũng xuất hiện bài viết cho rằng mức phạt nồng độ cồn được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

Theo thông tin lan truyền, mức phạt nồng độ cồn đối với các phương tiện giao thông, từ xe máy, ô tô đến xe đạp, sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng lan truyền.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

