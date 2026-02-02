Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chạy xe vào đám cưới trốn CSGT, nhóm thanh niên ở Gia Lai bị phạt 101 triệu đồng

02-02-2026 - 12:19 PM | Xã hội

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, rút chìa khóa phương tiện rồi chạy vào đám cưới để né kiểm tra, nhóm thanh niên ở Gia Lai bị phạt 101 triệu đồng.

Ngày 2-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt tổng cộng 101 triệu đồng đối với nhóm thanh niên có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, rút chìa khóa phương tiện rồi chạy vào đám cưới để né tránh kiểm tra của lực lượng CSGT.

Chạy xe vào đám cưới trốn CSGT, nhóm thanh niên ở Gia Lai bị phạt 101 triệu đồng - Ảnh 1.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nhóm thanh niên Gia Lai chạy xe vào đám cưới ven đường để trốn CSGT.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, qua xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông, gồm: 5 trường hợp không có giấy phép lái xe; 1 trường hợp điều khiển xe máy không đúng dung tích xi lanh; 5 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; 5 trường hợp tự ý thay đổi kết cấu xe.

Trước đó, ngày 30-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, Tổ công tác và địa bàn Phú Thiện – Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện nhóm thanh niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhóm thanh niên không chấp hành, rút chìa khóa phương tiện và chạy vào một đám cưới gần đó nhằm né tránh việc kiểm tra.

Sau vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin xuyên tạc bản chất sự việc, cho rằng lực lượng CSGT "vào tận rạp cưới thu giữ xe của khách mời", gây ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu, chú rể.

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định quá trình xử lý vụ việc, lực lượng chức năng thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, thái độ chuẩn mực, kiềm chế; đồng thời giải thích rõ hành vi vi phạm, cũng như quyền và nghĩa vụ của người vi phạm theo quy định pháp luật.

Chạy xe vào đám cưới trốn CSGT, nhóm thanh niên ở Gia Lai bị phạt 101 triệu đồng - Ảnh 2.

Thông tin CSGT tỉnh Gia Lai vào rạp cưới bắt xe của khách mời là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, các đối tượng vi phạm chưa hợp tác, có lời nói và hành vi cản trở việc kiểm tra, xử lý. Một số đoạn video được quay lại không đầy đủ diễn biến, sau đó đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc.

Công an xã Phú Thiện đã mời Ksor H. Muin (SN 2001, trú thôn Plei Ksing, xã Phú Thiện) – người quay và phát trực tiếp video vụ việc lên mạng xã hội – lên làm việc. Người này đã gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết không tái phạm.

Theo Đức Anh

Người lao động

Từ Khóa:
trốn CSGT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe Nổi bật

Bỗng dưng tài khoản nhận được tiền lạ: Đừng vội mừng, hãy làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý

Bỗng dưng tài khoản nhận được tiền lạ: Đừng vội mừng, hãy làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý

11:22 , 02/02/2026
Cận cảnh 8 linh vật ngựa "bắt mắt" được trưng bày ở Lao Bảo

Cận cảnh 8 linh vật ngựa "bắt mắt" được trưng bày ở Lao Bảo

10:59 , 02/02/2026
Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây mua bán trẻ em sang Campuchia: Lộ chuyên án 725M đặc biệt nghiêm trọng

Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây mua bán trẻ em sang Campuchia: Lộ chuyên án 725M đặc biệt nghiêm trọng

10:40 , 02/02/2026
Bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương sinh năm 1999

Bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương sinh năm 1999

10:14 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên