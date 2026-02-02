Bỗng dưng tài khoản nhận được tiền lạ: Đừng vội mừng, hãy làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý

Thời gian gần đây, tình trạng người dân bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản nhầm từ người lạ diễn ra khá phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh giao dịch trực tuyến tăng đột biến dịp cận Tết. Trước tình hình này, lực lượng Công an đã đưa ra khuyến cáo khẩn thiết: người dân cần hết sức bình tĩnh và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn trả, tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền này.

Mới đây, chị Trần Thị Nguyệt (sinh năm 2000, trú xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng từ một người lạ. Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Phạm Thị Th.V. (sinh năm 1974, trú khu phố 7, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Chị V. xác nhận do sơ suất trong quá trình giao dịch nên chuyển nhầm số tiền trên và rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng vì không biết cách liên hệ với người nhận.

Để tạo thuận lợi cho người chuyển nhầm, Công an xã Hợp Minh đã cử cán bộ phối hợp cùng chị Trần Thị Nguyệt đến ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thực hiện các thủ tục hoàn trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho chị V., bảo đảm an toàn, nhanh chóng.

Chị Trần Thị Nguyệt trình báo tại cơ quan Công an xã Hợp Minh và hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm

Đây là một trường hợp người nhận được tiền chuyển khoản nhầm chủ động liên hệ cơ quan chức năng để trả lại số tiền. Còn dưới độ pháp lý, theo Khoản 1, Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015, nhấn mạnh rằng người chiếm hữu tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật buộc phải hoàn trả cho chủ sở hữu. Nếu không tìm được chủ sở hữu, tài sản đó phải được giao nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó, "im lặng là vàng" trong trường hợp này hoàn toàn sai lầm và có thể đẩy người nhận vào thế vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, theo Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015, người nhận được tiền chuyển khoản nhầm cũng cần liên hệ ngay ngân hàng để xác minh, tuyệt đối không tự ý chuyển lại cho người lạ mà không qua ngân hàng để tránh lừa đảo. Ngân hàng sẽ hỗ trợ phong tỏa và hoàn tiền nếu người nhận hợp tác.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân, khi nhận được tiền lạ, người dân nên lưu lại các bằng chứng như ảnh chụp màn hình, tin nhắn biến động số dư. Bước tiếp theo quan trọng nhất là liên hệ ngay với ngân hàng nơi mở tài khoản để xác minh hoặc trình báo cơ quan Công an nơi cư trú để được hỗ trợ lập biên bản sự việc. Tuyệt đối không tự ý chuyển hoàn lại vào tài khoản lạ khi chưa có sự xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo chuyển tiền hoặc các kịch bản tội phạm tinh vi khác.