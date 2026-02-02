Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong chuyên án lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng trăm tấn tang vật

02-02-2026 - 13:50 PM | Xã hội

Bất ngờ trong đêm kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas, Cơ quan Công an phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 1.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh gần đây phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải đường Lê Lợi, khu phố 6, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 2.

Qua công tác trinh sát phát hiện nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất Gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, sau đó dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 3.

Ngày 29/01, thực hiện kế hoạch phá án đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm các đội tượng sản xuất, buôn bán gas giả.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 4.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 5.

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế xác định được có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 6.

Bước đầu đã thu giữ 14 xe ô tô tải các loại (trong đó có 05 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg (ước tính tổng khối lượng hàng trăm tấn).

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 7.

Trong đó hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, hơn 3.000 niêm màng co, 03 bồn gas, 06 thùng tem, nhãn gas, 06 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 8.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 9.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong đường dây lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng tấn tang vật - Ảnh 10.

Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự. Nên Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh: CA Đồng Nai

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

