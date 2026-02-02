Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong chuyên án lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng trăm tấn tang vật
02-02-2026 - 13:50 PM |
Xã hội
Bất ngờ trong đêm kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas, Cơ quan Công an phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật
Ảnh: CA Đồng Nai
Theo Chi Chi
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dong-loat-kham-xet-10-dia-diem-trong-chuyen-an-lon-bat-16-doi-tuong-thu-hang-tram-tan-tang-vat-a611768.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM