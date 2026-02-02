Đồng loạt khám xét 10 địa điểm trong chuyên án lớn, bắt 16 đối tượng, thu hàng trăm tấn tang vật

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh gần đây phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải đường Lê Lợi, khu phố 6, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.