Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Nhân SN 1983 trong một chuyên án liên tỉnh

02-02-2026 - 15:15 PM | Xã hội

Cảnh sát vừa triệt phá thành công đường dây mua bán pháo lậu liên tỉnh, thu giữ 177kg pháo nổ.

Ngày 1/2, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán pháo nổ từ TP. HCM về địa phương, thu giữ gần 180kg tang vật.

Trước đó, chiều ngày 29/1, thông qua công tác tuần tra và bám sát địa bàn, lực lượng Công an xã Trị An đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Dếnh (SN 1973), ngụ ấp Vĩnh An 6, xã Trị An đang tàng trữ trái phép một lượng lớn pháo nổ tại nhà.

Tiến hành kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 56 khối hình hộp (pháo hoa nổ) với tổng trọng lượng 95kg.

Qua đấu tranh, Dếnh khai nhận số pháo trên mua của Nguyễn Thành Nhân (SN 1983), ngụ tại phường Bình Lợi Trung, TP. HCM. Ngày 30/1, Công an xã Trị An phối hợp chặt chẽ với Công an phường Bình Lợi Trung (TP. HCM) bắt Nguyễn Thành Nhân "đầu nậu" cung cấp pháo cho Dếnh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhân, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 47 giàn pháo nổ các loại với trọng lượng 82kg. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Trị An đã củng cố hồ sơ chuyển đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền. Tổng trọng lượng pháo nổ thu giữ của 2 đối tượng lên tới 177kg.


Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

