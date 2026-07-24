Đang dừng đèn đỏ, cặp đôi thấy ô tô "ma" biến mất giữa ngã tư: Xem lại video mới hiểu sự thật

Ô tô "ma" bất ngờ biến mất giữa ngã tư

Một đoạn video ghi lại cảnh ô tô "ma" dường như biến mất giữa ngã tư đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Cảnh tượng được camera hành trình trên xe của cặp đôi Elise và Daniel ghi lại khi họ đang dừng chờ đèn đỏ.

Trong video, Elise phát hiện một chiếc ô tô kiểu dáng cổ điển đang di chuyển phía trước. Chiếc xe nổi bật giữa dòng phương tiện hiện đại nên nhanh chóng khiến cả hai chú ý.

Đúng lúc cặp đôi muốn quan sát kỹ hơn, chiếc xe cổ đi tới khu vực có một xe tải giao hàng của Amazon. Thân xe tải lớn nhanh chóng che khuất chiếc ô tô khỏi tầm nhìn của camera hành trình.

Ban đầu, Elise và Daniel cho rằng chiếc xe chỉ đang đi phía sau xe tải. Thế nhưng vài giây sau, xe tải tiếp tục di chuyển còn chiếc ô tô cổ vẫn không xuất hiện trở lại.

"Chúng ta có bị điên không vậy? Nó biến mất rồi!" , Elise thốt lên trong video.

Cặp đôi nhìn dọc theo con đường nhưng vẫn không thấy chiếc xe. Phần chữ chèn trên video cũng cho biết họ không nhìn thấy bóng bánh xe và cho rằng gần đó k hông có vị trí để phương tiện này bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Khoảnh khắc khó hiểu khiến chiếc xe nhanh chóng được người xem gọi là ô tô "ma". Video do tài khoản TikTok @mapletonchapter của Elise và Daniel đăng tải đã thu hút hơn 21,1 triệu lượt xem tính đến ngày 17/6/2026.

Hàng loạt giả thuyết kỳ lạ xuất hiện dưới phần bình luận. Một số người cho rằng chiếc xe đã đi qua "cánh cổng thời gian", trong khi những người khác liên tưởng đến sự giao thoa giữa các thực tại song song.

Có người hài hước hình dung rằng ở một chiều không gian khác, thời gian vẫn đang là thập niên 1950 và người điều khiển chiếc xe không biết mình vừa bị camera của hiện tại ghi lại.

Cách chiếc xe xuất hiện với dáng vẻ cũ kỹ rồi đột ngột khuất khỏi tầm nhìn càng khiến các suy đoán siêu nhiên lan rộng. Nhiều người thừa nhận phải xem lại video nhiều lần nhưng vẫn có cảm giác chiếc xe thực sự đã "tan biến".

Lời giải phía sau chiếc ô tô "ma"

Dù gây cảm giác khó tin ở lần xem đầu tiên, ô tô "ma" trong đoạn video nhiều khả năng không hề biến mất. Khi hình ảnh được quan sát kỹ, lời giải hợp lý nhất nằm ở vị trí của chiếc xe tải giao hàng.

Chiếc xe cổ có thể đã tăng tốc và tiếp tục di chuyển phía sau xe tải Amazon. Do kích thước lớn của xe tải, kết hợp với góc đặt camera và tốc độ tương đối giữa các phương tiện, chiếc xe cổ luôn nằm trong khu vực bị che khuất.

Xe tải và chiếc xe cổ có thể đã di chuyển gần như đồng thời. Từ vị trí của Elise và Daniel, thân xe tải tạo thành một "tấm màn" liên tục, khiến họ không nhìn thấy phương tiện nhỏ hơn ở phía bên kia.

Một người xem kỹ đoạn phim cho rằng có thể nhận ra phần cản mạ crôm của chiếc xe cổ thấp thoáng bên dưới xe tải. Chi tiết này củng cố khả năng chiếc xe vẫn chạy bình thường, thay vì biến mất một cách bí ẩn.

Cũng có ý kiến nhận định chiếc xe cổ đã rẽ trái vào tuyến đường khác trong lúc bị xe tải che khuất. Camera hành trình chỉ ghi được một góc cố định, trong khi người ngồi trong xe bị giới hạn khả năng quan sát bởi khoảng cách và các phương tiện xung quanh.

Ô tô “ma” bất ngờ biến mất giữa ngã tư. (Nguồn: TikTok)

Nếu hai xe di chuyển với tốc độ và hướng phù hợp, phương tiện phía sau có thể bị che lâu hơn người xem dự đoán. Đến khi xe tải đi đủ xa để phần đường phía sau xuất hiện trở lại, chiếc xe cổ có thể đã rời khỏi khung hình hoặc bị cảnh vật xung quanh che mất.

Chính sự trùng hợp về vị trí, tốc độ và thời điểm đã tạo nên cảm giác chiếc xe biến mất ngay tại chỗ. Đây được xem là vấn đề về góc nhìn thay vì một hiện tượng vượt ngoài những quy luật thông thường.

Những tình huống tương tự từng xuất hiện trong một số video giao thông tại Singapore và Australia. Các phương tiện trong những đoạn phim này dường như bất ngờ xuất hiện từ khoảng trống hoặc lao ra từ "hư không", nhưng thực tế chúng đã bị một phương tiện khác che khuất đúng vào thời điểm camera ghi hình.

Các nguồn đăng tải câu chuyện không đưa ra bằng chứng cho thấy sự việc liên quan đến hiện tượng siêu nhiên. Danh tính người điều khiển chiếc xe cổ, mẫu xe cụ thể và vị trí chính xác của ngã tư cũng chưa được công bố rõ ràng.

Dù vậy, đoạn video vẫn khiến cộng đồng mạng thích thú. Không ít người cho biết ngay cả khi đã biết lời giải có thể chỉ nằm ở góc nhìn và điểm mù, cảnh ô tô "ma" biến mất sau xe tải vẫn đủ thuyết phục để họ phải xem lại nhiều lần.

Từ một khoảnh khắc giao thông bình thường, sự trùng hợp giữa vị trí, tốc độ và góc quay đã tạo nên màn "biến mất" gần như hoàn hảo. Sự thật phía sau chiếc ô tô bí ẩn nhiều khả năng không nằm ở một chiều không gian khác, mà chỉ đơn giản là phía sau thân xe tải giao hàng.

Theo BroBible, Attack of the Fanboy, Tiktok