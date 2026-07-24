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Người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB 372878532 mang tên NGO THANH TUNG, khẩn trương đến công an trình báo

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Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB số 372878532 mang tên NGO THANH TUNG theo lời kêu gọi từ thiện trên Facebook "Cánh Diều Ước Mơ" liên hệ để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 12/2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương khác trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 8 - 16/12/2025, Trương Kim Bốn (SN 1988, trú thôn 5, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã sử dụng thủ đoạn tạo lập trang Facebook mang tên "Cánh Diều Ước Mơ", đăng tải các hình ảnh và thông tin sai sự thật về những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, éo le để kêu gọi quyên góp từ thiện.

Trang Facebook mang tên "Cánh Diều Ước Mơ" đăng tải các hình ảnh và thông tin sai sự thật về những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, éo le để kêu gọi quyên góp từ thiện. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng đã hướng người dân chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) số 372878532, mang tên NGO THANH TUNG, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.

Nhiều người tin tưởng các thông tin đăng tải là thật nên đã chuyển tiền với số tiền từ 10.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân trên cả nước từng bị lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Người dân có thể đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thế Mạnh qua số điện thoại 0932.227.466 để được hướng dẫn khai báo và tiếp nhận thông tin theo quy định.

Chuyển khoản 350 triệu đồng qua tài khoản cá nhân: 2 người đàn ông SN 1991, 1992 phải làm rõ giao dịch chuyển tiền với công an

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

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