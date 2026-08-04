Đang kiện đòi gần 380 triệu nợ xấu, ngân hàng bất ngờ giảm mạnh lãi phạt cho khách hàng
Nguyên nhân ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh tiền phạt là vì phát hiện sai sót trong cách tính lãi. Tuy nhiên, một vấn đề đau đầu với ngân hàng là chiếc ô tô dùng để siết nợ hiện đã hoàn toàn mất tích, khiến việc thắng kiện có nguy cơ chỉ nằm trên giấy.
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Dưới đây là một vụ kiện "Tranh chấp Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp" được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An công bố bản án ngày 12/12/2025.
Theo hồ sơ, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, ông Ngô Sỹ N và bà Nguyễn Thị G có ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng T1 để vay vốn
Tiếp đó, vào năm 2017 và năm 2019, phía ngân hàng tiếp tục giải ngân thêm các khoản vay tiêu dùng khác với số tiền lần lượt là 105 triệu đồng và 52 triệu đồng
Do không thu hồi được nợ, đầu năm 2024, Ngân hàng T1 đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu ông N và bà G phải thanh toán toàn bộ dư nợ gốc lẫn lãi của các hợp đồng
Trong đơn khởi kiện ban đầu, ngân hàng yêu cầu tòa án buộc các bị đơn phải thực hiện nghĩa vụ trả toàn bộ dư nợ của cả 3 khoản vay đã ký kết
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6/2025, phía ngân hàng đã có sự thay đổi về yêu cầu khởi kiện
Ngân hàng chỉ tập trung yêu cầu đòi lại số tiền nợ của khoản vay mua ô tô năm 2016 (tổng nợ gốc và lãi hơn 317 triệu đồng) và khoản vay tiêu dùng năm 2019 (tổng nợ gốc, lãi và tiền phạt chậm trả hơn 87 triệu đồng)
Ngay sau khi bản án sơ thẩm được ban hành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu đã đưa ra quyết định kháng nghị phúc thẩm vì phát hiện nhiều sai sót về mặt pháp lý
Viện kiểm sát chỉ ra rằng tòa sơ thẩm tuyên đình chỉ một phần yêu cầu của ngân hàng nhưng lại không nhận định rõ ràng và không quyết định hậu quả pháp lý của việc đình chỉ
Về phần tính lãi, ngân hàng đã có sự nhầm lẫn khi tính tiền lãi phạt chồng lên phần lãi quá hạn , điều này trái với quy định pháp luật cũng như thỏa thuận trong hợp đồng
Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 12/2025, hai bị đơn vẫn tiếp tục vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai
Sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ và nội dung kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhận định kháng nghị của Viện kiểm sát là hoàn toàn có cơ sở và quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm
Tòa tuyên buộc ông N và bà G phải liên đới thanh toán cho ngân hàng số tiền nợ của khoản vay mua ô tô tính đến ngày xét xử sơ thẩm là hơn 317 triệu đồng
Trường hợp ông N và bà G thanh toán hết nợ, ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ giấy tờ xe ô tô gốc cho họ
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