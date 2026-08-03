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Ngân hàng thông báo quan trọng: Khách hàng thuộc trường hợp này có thể bị tạm dừng giao dịch chuyển tiền

| | Smart Money

ACB vừa phát đi thông báo quan trọng tới khách hàng doanh nghiệp, yêu cầu một số doanh nghiệp mới thiết lập quan hệ với ngân hàng phải hoàn tất xác thực sinh trắc học để tránh gián đoạn các giao dịch chuyển tiền.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo triển khai yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với một số khách hàng doanh nghiệp mới nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, quy định áp dụng đối với doanh nghiệp mới thiết lập quan hệ với ACB (mở tài khoản doanh nghiệp) dưới 12 tháng. Cụ thể, người dùng được cấp quyền "Tất cả các quyền" hoặc "Duyệt lệnh" trên ngân hàng số ACB ONE BIZ bắt buộc phải hoàn tất xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền và thanh toán.

ACB cho biết, việc cập nhật sinh trắc học là điều kiện cần thiết để khách hàng không bị gián đoạn giao dịch trên nền tảng ngân hàng số ACB ONE BIZ.

Đối với người dùng là công dân Việt Nam, khách hàng có thể thực hiện xác thực theo một trong hai cách. Thứ nhất, cập nhật trực tiếp trên ứng dụng ACB ONE BIZ bằng cách đăng nhập tài khoản doanh nghiệp, chuẩn bị thẻ Căn cước công dân/Căn cước gắn chip còn hiệu lực và thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn trên ứng dụng. Thứ hai, khách hàng có thể đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ACB trong giờ hành chính, mang theo thẻ Căn cước công dân/Căn cước gắn chip còn hiệu lực để được hỗ trợ.

Trong khi đó, đối với người dùng là người nước ngoài có quyền "Tất cả các quyền" hoặc "Duyệt lệnh", việc đăng ký xác thực sinh trắc học được thực hiện trực tiếp tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch ACB. Khi đến làm thủ tục, khách hàng cần mang theo hộ chiếu còn hiệu lực.

Nếu cần thêm thông tin, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng ACB qua các số hotline hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

Linh San

Nhịp sống Thị trường

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