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Công an cảnh báo khẩn đến người dân, hộ kinh doanh thực hiện giao dịch chuyển khoản sau đây

| | Smart Money

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn mua hàng với giá rẻ của người dân, hộ kinh doanh để dụ dỗ chuyển khoản.

Ảnh minh họa

Mới đây, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Khương (sinh năm 1994) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo niềm tin, đối tượng giao trước một phần hàng hóa, sau đó tiếp tục đưa ra nhiều lý do như cần bổ sung tiền đặt cọc, thanh toán để giữ hàng hoặc nhập thêm hàng với giá ưu đãi nhằm yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 393 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân và các hộ kinh doanh khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị lớn. Để phòng ngừa lừa đảo, Công an khuyến cáo người dân:

- Không tin vào những lời chào bán hàng hóa với giá rẻ bất thường hoặc các chương trình ưu đãi không rõ nguồn gốc.

- Trước khi chuyển tiền đặt cọc, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin về người bán, đơn vị cung cấp hàng hóa và nguồn gốc của hàng hóa.

- Đối với các giao dịch có giá trị lớn, cần ký kết hợp đồng hoặc có thỏa thuận bằng văn bản; lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và lịch sử giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mình.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch, không để các đối tượng lợi dụng lòng tin và tâm lý ham hàng giá rẻ để thực hiện hành vi lừa đảo, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk 

Linh San

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