Ngân hàng phát cảnh báo tới toàn bộ khách hàng nhận được tin nhắn SMS có nội dung này

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ABBank vừa phát đi cảnh báo tới khách hàng về một hình thức lừa đảo trực tuyến mới đang diễn ra với quy mô lớn trên thế giới. Theo đó, tội phạm mạng đang lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo hàng loạt website giả mạo các ngân hàng, doanh nghiệp và phát tán tin nhắn lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng của người dùng.

Theo ABBank, các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện một nhóm tội phạm mạng có tên "Outsider Enterprise" đang vận hành một hạ tầng lừa đảo tinh vi. Nhóm này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động tạo ra hàng nghìn website giả mạo, sau đó triển khai các chiến dịch phát tán tin nhắn SMS trên quy mô toàn cầu.

Thủ đoạn của các đối tượng là gửi hàng loạt tin nhắn giả mạo có chứa đường link độc hại, sau đó dẫn dụ người dùng truy cập vào các website được thiết kế giống hệt trang chính thức của ngân hàng, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp uy tín. Khi nạn nhân nhập thông tin đăng nhập hoặc thông tin thẻ ngân hàng, dữ liệu sẽ bị thu thập gần như ngay lập tức. Đáng chú ý, hệ thống của các đối tượng có thể đánh cắp thông tin theo thời gian thực ngay trong lúc người dùng đang nhập dữ liệu, không cần chờ bấm nút xác nhận.

Theo thống kê được ABBank dẫn lại, từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, nhóm tội phạm này đã tạo hơn 9.000 website cùng khoảng 1,95 triệu đường dẫn giả mạo. Chỉ trong hai tháng 5 và 6/2026, chúng đã phát tán hơn 2,5 triệu tin nhắn SMS độc hại, đánh cắp thông tin của khoảng 3,87 triệu thẻ tín dụng, gây thiệt hại ước tính lên tới 1,9 tỷ USD.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng đặc biệt cảnh giác với những tin nhắn có nội dung yêu cầu xử lý khẩn cấp như thông báo tài khoản sắp bị khóa, yêu cầu xác minh thông tin, thông báo có bưu kiện chưa nhận, yêu cầu thanh toán phí giao hàng hoặc các tin nhắn thông báo trúng thưởng, nhận quà, ưu đãi bất thường. Đây đều là những chiêu thức phổ biến nhằm tạo tâm lý hoang mang hoặc đánh vào sự tò mò của người dùng để dụ nhấp vào đường link lừa đảo.

Bên cạnh đó, người dùng cũng cần lưu ý các đường link được rút gọn hoặc tên miền có cách viết gần giống website chính thức của ngân hàng, doanh nghiệp hay cơ quan chức năng. Chỉ cần một ký tự khác biệt cũng có thể là dấu hiệu của website giả mạo.

Để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân, ABBank khuyến nghị khách hàng không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc ứng dụng nhắn tin; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Người dùng cũng nên kiểm tra kỹ tên miền website trước khi đăng nhập, đồng thời kích hoạt xác thực đa yếu tố để tăng cường bảo mật.

Ngân hàng khuyến cáo người dùng luôn giữ tâm lý bình tĩnh khi nhận được các tin nhắn yêu cầu xử lý gấp, đồng thời xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào nhằm tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.