Đăng ký thường trú qua VNeID, cần giấy tờ gì?

Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến thay vì phải đến trực tiếp công an xã, phường như trước kia. Tuy nhiên, để hồ sơ hợp lệ, việc chuẩn bị giấy tờ đúng quy định là rất quan trọng.

Theo Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ 01/7/2021), điều kiện và hồ sơ đăng ký thường trú được quy định tại Điều 20 và Điều 21 như sau:

Giấy tờ bắt buộc:

1 - Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 – được tích hợp sẵn trên VNeID).

2 - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (theo Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP), chẳng hạn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Hợp đồng thuê nhà, mượn nhà, ở nhờ (có công chứng/chứng thực hoặc xác nhận của UBND cấp xã nếu thuộc diện phải xác nhận) hoặc Văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp (nếu ở nhờ, thuê, mượn).

Trường hợp đặc biệt:

Nếu đăng ký thường trú cùng vợ/chồng, con cái thì cần thêm giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh…).

Nếu là chỗ ở hợp pháp do được tặng cho, thừa kế thì phải kèm văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp.

Người dân Việt Nam hiện có thể đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID.

Cách thực hiện trên VNeID:

1. Mở ứng dụng VNeID, chọn mục “Dịch vụ công” → “Cư trú” → “Đăng ký thường trú”.

2. Điền thông tin theo mẫu điện tử CT01, đính kèm giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp và giấy tờ liên quan (dạng bản scan hoặc ảnh chụp rõ nét).

3. Gửi hồ sơ trực tuyến, nhận mã số hồ sơ và theo dõi tình trạng xử lý ngay trên ứng dụng.

Lưu ý: Cơ quan công an có thể yêu cầu bổ sung, đối chiếu bản gốc trong một số trường hợp để bảo đảm tính chính xác.

Như vậy, để đăng ký thường trú qua VNeID, người dân chỉ cần chuẩn bị tờ khai điện tử và giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (cùng giấy tờ quan hệ gia đình nếu thuộc trường hợp đặc biệt). Việc thực hiện online giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục giấy tờ và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quản lý dân cư.