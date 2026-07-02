Đang nắm chắc cơ hội vào trường top, nữ sinh vẫn từ chối thi ĐH: Vài tháng sau ai cũng hiểu vì sao

Năm 2014, tại lớp thí nghiệm khoa học tự nhiên của trường Trung học Nhã Lễ (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), một nữ sinh tên Hoàng Vũ Đồng bất ngờ tuyên bố sẽ không tham gia kỳ thi đại học. Quyết định này như một tiếng sét đánh ngang tai đối với ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng cuống cuồng, các giáo viên chủ nhiệm thay nhau khuyên răn bởi với học lực luôn đứng nhất nhì trường của Hoàng Vũ Đồng, một suất tuyển thẳng hoặc đỗ thủ khoa vào Thanh Hoa hay Bắc Đại - hai ngôi trường top 1 của Trung Quốc gần như đã nằm chắc trong tầm tay.

Được biết, Hoàng Vũ Đồng từ chối thi đại học để tập trung cho mục tiêu đi du học. Ở thời điểm đó, việc từ bỏ con đường bằng phẳng trong nước để mạo hiểm nộp hồ sơ vào Đại học Cambridge (Anh) như Hoàng Vũ Đồng là một canh bạc quá lớn. Nếu chẳng may thất bại, cô sẽ phải chấp nhận học lại 1 năm, toàn bộ lộ trình tương lai sẽ bị đảo lộn. Thế nhưng, mặc cho thầy cô ra sức thuyết phục, nữ sinh 17 tuổi vẫn không hề lung lay.

Nữ sinh có học lực rất tốt nhưng quyết định từ chối thi đại học

Chỉ vài tháng sau, bảng điểm của Hoàng Vũ Đồng được công bố khiến toàn bộ những người từng hoài nghi phải câm lặng. Cô đạt điểm TOEFL gần như tuyệt đối với 110/120 điểm; điểm SAT I đạt 2360/2400 điểm; đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học của kỳ thi SAT II.

Chưa dừng lại ở đó, trong kỳ thi nâng cao AP, Hoàng Vũ Đồng tiếp tục ẵm điểm tuyệt đối ở cả 4 môn Vi tích phân, Hóa học, Điện từ học và Cơ học. Sở hữu 7 môn điểm tuyệt đối chạm trần, cô hiên ngang bước vào vòng phỏng vấn kéo dài 20 phút của Đại học Cambridge. Bằng khả năng biện luận bằng tiếng Anh lưu loát và tư duy toán học nhạy bén, Hoàng Vũ Đồng đã giải trọn vẹn các câu hỏi hóc búa để chính thức trở thành học sinh đầu tiên của trường Nhã Lễ trúng tuyển vào Đại học Cambridge sau 10 năm.

Bản lĩnh của một thiên tài "không ai quản"

Đằng sau hào quang của danh xưng "thiên tài thiếu nữ" gây bão mạng xã hội, điều khiến Hoàng Vũ Đồng trở nên khác biệt chính là sự thành thật đến đáng kinh ngạc với chính mình. Sau kỳ thi viết môn Toán của Cambridge kéo dài hai tiếng với ba câu hỏi lớn, cô thẳng thắn thừa nhận: "Không có một câu nào tôi làm ra được trọn vẹn cả". Cô chỉ viết những gì mình biết, hoàn toàn không giấu dốt. Một nữ sinh sở hữu bảng điểm 7 môn tuyệt đối và một thí sinh sẵn sàng nộp bài giấy trắng một phần ở phòng thi đỉnh cao thực chất lại là cùng một người.

Hoàng Vũ Đồng từ nhỏ đã là một thiên tài cá tính

Sự tự tin và độc lập đó không phải là sản phẩm của các lò luyện thi khắc nghiệt. Từ nhỏ, Hoàng Vũ Đồng chưa từng tham gia bất kỳ lớp học thêm Toán Olympic nào. Cô học piano từ năm 4 tuổi nhưng khi lên tiểu học, cảm thấy chán nản, cô đã chủ động xin dừng lại và mẹ cô tôn trọng quyết định đó mà không hề ép buộc.

Sau này, khi tự mình muốn đàn trở lại, cô mới tự tìm học mà không màng đến các kỳ thi phân bậc học thuật. Ngay cả tiếng Anh cũng là thứ được cô thẩm thấu tự nhiên thông qua việc đọc sách nguyên tác, xem phim hoạt hình và đọc các tài liệu y khoa của người cha làm bác sĩ, chứ không phải qua những bài tập ngữ pháp khô khan.

Phương pháp giáo dục của gia đình cô gói gọn trong một câu nói từng bị hiểu lầm: "Bố mẹ chẳng bao giờ quản lý tôi cả". Bản chất của sự "không quản" này không phải là bỏ bê, phó mặc mà là trao cho con quyền tự do lựa chọn và quyền tự chịu trách nhiệm về hậu quả của những lựa chọn đó. Việc một cô gái 17 tuổi dám từ bỏ kỳ thi đại học không phải là sự bốc đồng nổi loạn, mà là kết quả của mười mấy năm được tự làm chủ cuộc đời mình.

Tự cởi bỏ hào quang thiên tài để sống một cuộc đời thông thấu

Năm 2018, Hoàng Vũ Đồng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Toán học tại Đại học Cambridge và nhanh chóng tìm được một công việc định phí bảo hiểm với mức thu nhập vô cùng hậu hĩnh tại London. Đây là lộ trình chuẩn mực mà bất kỳ sinh viên tốt nghiệp trường chuyên, lớp chọn nào cũng ao ước.

Thế nhưng, chỉ sau một năm rưỡi làm việc, cô lại một lần nữa đưa ra quyết định táo bạo là xin nghỉ việc. Lý do được cô đưa ra vô cùng thẳng thắn, đó là vì công việc này lặp đi lặp lại quá nhiều và thiếu đi tính sáng tạo. Khi được hỏi lý do nhảy việc, cô nửa đùa nửa thật nói: "Đời người ngắn ngủi lắm, đừng mất thời gian làm những việc mình không giỏi".

Cô chuyển hướng sang làm nghiên cứu định lượng trong ngành tài chính tại London - một lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy toán học cực cao. Tại đây, cô được thỏa sức vẫy vùng trong đam mê của mình mà không còn bị ràng buộc bởi những chiếc nhãn mang tên "thiên tài" hay "hào quang 7 môn tuyệt đối" của quá khứ.

Hoàng Vũ Đồng không ngại thử thách những lĩnh vực mới mẻ

Dù sống và làm việc tại nước ngoài, Hoàng Vũ Đồng vẫn luôn hướng về quê hương. Vào thời điểm dịch Covid-19 tại Trung Quốc căng thẳng nhất, cô đã chủ động dùng trang cá nhân để kêu gọi cộng đồng du học sinh quyên góp vật tư y tế gửi về bệnh viện nơi cha cô đang công tác, âm thầm cống hiến bằng năng lực tính toán và sắp xếp hậu cần chuẩn xác của mình.

Giờ đây, ở tuổi hơn 30, Hoàng Vũ Đồng đã chọn cho mình một cuộc sống bình lặng nhưng tràn đầy nội lực. Nhìn lại hành trình đã qua, cô tâm sự rằng năm mười mấy tuổi cô từng nghĩ trưởng thành là một điều vô cùng mệt mỏi và áp lực, nhưng khi bước qua tuổi 20, cô mới nhận ra cuộc sống tươi đẹp hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều. Cô học được cách chấp nhận những điều không hoàn hảo, cởi bỏ chiếc áo giáp thiên tài để đổi lấy sự ung dung, tự tại.

Câu chuyện của Hoàng Vũ Đồng là một lời khẳng định mạnh mẽ cho các bậc phụ huynh, rằng giáo dục tốt nhất không phải là ép buộc hay ganh đua quá mức, mà là thành toàn cho bản tâm của đứa trẻ, để chúng có đủ bản lĩnh tự vẽ nên lối đi cho cuộc đời mình.

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