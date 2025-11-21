Đang nhập 400 triệu m³ khí đốt Nga mỗi năm, quốc gia châu Âu ‘bắt tay’ Mỹ xây đường ống mới để mua LNG của Washington, quyết đoạn tuyệt năng lượng Moscow

Giới chức Mỹ và Bosnia – Herzegovina (gọi tắt là Bosnia) đã thảo luận cách đẩy nhanh dự án xây dựng tuyến đường ống khí đốt nối với Croatia. Dự án này vốn bị đình trệ nhiều năm và được xem là giải pháp để Bosnia thay thế khí đốt Nga.

Theo bài viết của Đại sứ quán Mỹ tại Sarajevo trên X ngày 20/11, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc rằng các đối tác Mỹ sẽ dẫn dắt dự án.

Dự án xây dựng tuyến đường ống South Interconnection nhằm đưa khí từ cảng LNG trên đảo Krk (Croatia) sang Bosnia. Dự án đã được Liên bang Bosniak – Croat thông qua từ 3 năm trước nhưng liên tục bị chặn tại Thượng viện bởi nhóm nghị sĩ người Croatia.

Bosnia – Herzegovina là quốc gia châu Âu gồm 2 thực thể tự trị là Liên bang Bosniak – Croat và Cộng hòa Srpska.

Nhóm nghị sĩ Croatia tại Thượng viện chỉ đồng ý thông qua dự án nếu chính quyền thành lập một đơn vị vận hành truyền dẫn khí mới đặt tại khu vực do người Croatia kiểm soát. Trong khi đó, Bosnia vốn đã có BH Gas – công ty vận hành hệ thống với trụ sở tại thủ đô Sarajevo.

Tuy nhiên, ngày 20/11, lãnh đạo 5 đảng chính trị lớn nhất tại liên bang đã nhất trí ủng hộ việc sớm triển khai dự án sau cuộc họp với Đại biện lâm thời Mỹ John Ginkel, theo thông báo của đại sứ quán.

Ông Ginkel cho biết có khả năng một doanh nghiệp Mỹ sẽ đứng ra phát triển, xây dựng và vận hành đường ống. Các bên đã đồng thuận nguyên tắc và cam kết tiếp tục đàm phán chi tiết.

“Các nhà đầu tư tư nhân Mỹ có thể đảm bảo tiến độ nhanh và giúp Bosnia tiếp cận nguồn LNG của Mỹ với giá phải chăng, tăng cường an ninh năng lượng của vùng”, thông báo viết.

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng nhấn mạnh trên X rằng việc tiếp tục đầu tư vào hạ tầng hiện đại – bao gồm South Interconnection – là yếu tố then chốt cho an ninh năng lượng dài hạn, giúp đưa LNG Mỹ từ Croatia sang Bosnia và chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Bosnia hiện không có dự trữ khí đốt, nhưng khí tự nhiên chiếm tới 8% tổng nhu cầu năng lượng, trong đó Sarajevo là nơi tiêu thụ lớn nhất. Bosnia hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga, được vận chuyển qua Serbia bằng tuyến đường ống TurkStream. Mỗi năm, nước này nhập khẩu khoảng 400 triệu mét khối khí đốt Nga.

Tham khảo: Reuters﻿