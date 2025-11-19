Dự án khí đốt 21 tỷ USD bị ‘ế’ vì dính lệnh trừng phạt, Nga liền giảm giá sâu 40%, lập tức có ngay khách sộp mua tới 14 lô

Tập đoàn năng lượng Novatek (Nga) đã giảm giá 30 – 40% cho các lô hàng từ dự án Arctic LNG 2 kể từ tháng 8 nhằm thu hút khách hàng Trung Quốc, Reuters dẫn lời các nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết.

Động thái này giúp dự án trị giá 21 tỷ USD thoát khỏi tình trạng “đóng băng” thương mại khi Washington tìm cách siết nguồn thu dầu khí của Nga giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Nhà Trắng cũng cảnh báo sẽ có biện pháp với các nước tiếp tục mua năng lượng Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây. Việc cứng rắn với những doanh nghiệp Trung Quốc cũng khiến Mỹ gặp khó trong việc xúc tiến các thỏa thuận LNG với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhất là khi Washington vừa đạt thỏa thuận “hạ nhiệt” thương chiến với Bắc Kinh.

Novatek bắt đầu sản xuất LNG từ tháng 12/2023 nhưng không bán được bất kỳ lô hàng nào cho đến tháng 8 năm nay – thời điểm hãng chấp nhận giảm giá sâu cho khách Trung Quốc.

Một nguồn tin trong ngành cho biết lô hàng đầu tiên, giao ngày 28/8, được bán thấp hơn 3 – 4 USD so với giá LNG chuẩn châu Á (11 USD/mmBtu). Từ đó đến nay, tổng cộng 14 lô hàng đã được giao, đều đi kèm mức chiết khấu 30 – 40%, một nguồn tin khác cho biết. Điều này đưa giá mỗi lô xuống chỉ 28 – 32 triệu USD, thấp hơn nhiều so với giá thị trường (44 triệu USD). Tên các doanh nghiệp Trung Quốc mua hàng không được tiết lộ.

Phần lớn dầu khí của Moscow không chịu trực tiếp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trung Quốc là nước mua năng lượng xuất khẩu lớn nhất thế giới của Nga.

Tuy nhiên, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã áp lệnh trừng phạt riêng với Arctic LNG 2 ngay sau khi dự án đi vào hoạt động, buộc đối tác TotalEnergies (Pháp) rút lui. Hai tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc – CNPC và CNOOC – vẫn giữ 10% cổ phần mỗi bên.

Lệnh trừng phạt cũng khiến Nga không thể mua đội tàu chở LNG lớp băng Arc7 để duy trì vận chuyển quanh năm. Do không có người mua, các lô hàng trước đó buộc phải neo đậu ngoài biển hoặc chuyển đến các kho chứa, gây thiệt hại hàng triệu USD cho Novatek.

Tổng thống Trump coi việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine là ưu tiên đối ngoại và đã mở rộng trừng phạt lĩnh vực năng lượng Nga, đồng thời gây sức ép lên các đồng minh và cảnh báo các nước mua dầu khí Nga. Tuy nhiên, Washington đến nay vẫn chưa có động thái với các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia mua LNG từ Arctic LNG 2.

Hai nguồn tin cấp cao tại Bắc Kinh cho biết chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt mua khí đốt từ dự án Arctic LNG 2. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, cảng LNG Bắc Hải ở miền Nam Trung Quốc là nơi tiếp nhận các lô hàng và do PipeChina vận hành. PipeChina là doanh nghiệp nhà nước nắm quyền kiểm soát phần lớn hạ tầng dầu khí quốc gia.

Kể từ tháng 8, PipeChina đã từ chối cấp quyền tiếp cận cho các nhà nhập khẩu khác, biến Beihai thành cửa ngõ chuyên dụng cho LNG Nga, theo một thương nhân.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định phản đối trừng phạt đơn phương và tuyên bố hợp tác năng lượng Trung – Nga là hoạt động hợp tác kinh tế thương mại bình thường, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Theo một lãnh đạo ngành năng lượng phương Tây, Mỹ khó có thể áp lệnh trừng phạt lên PipeChina vì điều đó đồng nghĩa chặn luôn đường xuất LNG của Mỹ vào Trung Quốc. Từ tháng 2, Bắc Kinh đã ngừng nhập khẩu LNG Mỹ do căng thẳng thương mại.

