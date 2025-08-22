Đăng Quang Watch giới thiệu BST Atlantic 2026 – Khi di sản 137 năm hội tụ trong từng thiết kế

Là trung tâm của bộ sưu tập, Atlantic AT-52851.45.25 được giới thiệu như một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ nghệ truyền thống và thẩm mỹ hiện đại. Đây là mẫu đồng hồ giới hạn chỉ 88 chiếc trên toàn thế giới, và đang được phân phối độc quyền bởi Đăng Quang Watch tại Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà phiên bản này gây tiếng vang ngay từ khi ra mắt. Trước đó, dòng đồng hồ cao cấp 130 triệu từng có hai biến thể màu vàng hồng và xanh, cả hai nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên thị trường, được đông đảo khách hàng Việt Nam yêu thích và săn đón. Sự thành công đó càng làm cho phiên bản mới này trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Được xây dựng trên nền tảng của dòng Worldmaster 1888 danh tiếng, mẫu đồng hồ này gây ấn tượng mạnh với lớp vỏ thép không gỉ phủ PVD vàng sang trọng, đường kính 42mm, kết hợp cùng mặt kính sapphire cong hai lớp với 5 lớp phủ chống phản quang.

Nổi bật trên mặt số trắng là những cọc số và kim chỉ giờ màu vàng được hoàn thiện thủ công, cùng chi tiết lịch tuần trăng (Moonphase) – một tính năng độc đáo, vừa chính xác vừa thi vị, đưa nhịp điệu của vũ trụ thu nhỏ trên cổ tay.

Bên trong lớp vỏ là bộ máy ETA Valjoux 7751 – biểu tượng của độ chính xác và sự bền bỉ trong ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Đây là cỗ máy chronograph tự động với 25 chân kính, vận hành ổn định và mượt mà, đồng thời tích hợp lịch ngày, tháng, thứ cùng chức năng Moonphase. Đặc biệt, nắp lưng trong suốt, để lộ rotor trang trí cùng bánh xe cân bằng được mạ vàng, mang đến trải nghiệm thị giác cuốn hút cho giới sưu tầm.

Đi kèm với đồng hồ là dây da cao cấp màu đen, khóa thông minh tinh tế, cùng giấy chứng nhận phiên bản giới hạn – yếu tố khiến mỗi chiếc AT-52851.45.25 trở thành một kho báu thực thụ, mang giá trị sưu tầm vượt thời gian.

Chiếc đồng hồ này không chỉ thể hiện tinh hoa kỹ nghệ Thụy Sĩ mà còn là biểu tượng cho sự sang trọng và đẳng cấp. Với số lượng giới hạn, mỗi chiếc đều mang tính cá nhân hóa cao, trở thành niềm tự hào riêng biệt của chủ nhân.

Bên cạnh phiên bản đặc biệt này, bộ sưu tập Atlantic 2026 còn giới thiệu nhiều thiết kế mới, tiếp tục khai thác "ngôn ngữ" thiết kế cổ điển xen lẫn hiện đại, hứa hẹn đem đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho các tín đồ đồng hồ.

Đồng hồ Atlantic Swiss AT-58466.45.61

Đồng hồ Atlantic Swiss AT-52759.41.51S

Đồng hồ Atlantic Swiss AT-55750.41.95S

Với bộ sưu tập 2026, Atlantic mang đến những thiết kế vừa tinh xảo vừa hiện đại, tiếp nối hơn 137 năm di sản chế tác Thụy Sĩ. Mỗi chiếc đồng hồ không chỉ là công cụ đo thời gian, mà còn là biểu tượng phong cách và niềm tự hào trên cổ tay.