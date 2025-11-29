Đăng quyết định kỷ luật thực tập sinh lên mạng, chạy quảng cáo: Công ty nói lý do gì?

Công khai quyết định kỷ luật thực tập sinh lên Facebook, chạy ads

Mới đây, vụ việc một agency (tên viết tắt là V., ở TP.HCM) công khai quyết định kỷ luật thực tập sinh (tạm gọi là U.V) lên Facebook và chạy quảng cáo đang là tâm điểm chú ý từ cộng đồng mạng, nhất là người trong ngành truyền thông - quảng cáo.

Sự việc bắt đầu từ ngày 26/11, công ty V. đăng thông báo về việc xử lý kỷ luật thực tập sinh lên tài khoản Facebook của doanh nghiệp này. Bài đăng công khai và đính kèm văn bản Quyết định, có đóng dấu mộc của công ty.

Bài đăng từ phía agency V (Ảnh chụp màn hình)

Trong văn bản này, phía agency V. ra quyết định kỷ luật đối với U.V - thực tập sinh Content tại công ty vì lỗi vi phạm: Có lời lẽ thách thức và thái độ không chuẩn mực đối với cấp trên, vi phạm quy định về tác phong và giao tiếp của công ty.

Vì vậy công ty này đưa ra hình thức kỷ luật là: Không công nhận quá trình thực tập tại công ty, thu hồi dầu mộc xác nhận thực tập. Cùng với đó, công ty đề nghị nhà trường và khoa “xem xét và có biện pháp nhắc nhở đối với sinh viên nêu trên”.

Ngoài ra, bài đăng thông báo kỷ luật còn được cho là đã chạy ads và giới hạn bình luận để tiếp cận đến nhiều người dùng MXH hơn. Song cũng chính vì vậy mà công ty lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên nhiều nền tảng, đặc biệt là Facebook và Threads, vì cho rằng hành động này là chưa phù hợp.

Từ khóa liên quan đến agency lọt tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Lượng phẫn nộ trong các bài đăng của công ty (Ảnh chụp màn hình)

Tranh cãi kịch liệt về cách hành xử

Phía dưới các bài đăng chia sẻ về sự việc của agency V., cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận phản đối cách làm của công ty, cho rằng công ty đã hành xử quá mức khi công khai quyết định kỷ luật thực tập sinh và chạy quảng cáo cho bài đăng.

Bởi lẽ, dù thực tập sinh có thể sai thì phần lớn ý kiến nhận định công ty sai nghiêm trọng hơn vì làm ảnh hưởng tương lai sinh viên, vi phạm cách xử lý truyền thông nội bộ, thậm chí có dấu hiệu xâm phạm quyền riêng tư. Nhiều người đánh giá hành động này gây phản tác dụng, khiến hình ảnh công ty trở nên toxic trong mắt cộng đồng.

Một số bình luận từ cộng đồng:

- Agency Truyền thông và Quảng cáo đăng hẳn một thông cáo kỷ luật và chạy tương tác để "phong sát" thực tập sinh hả? Thật đáng sợ. Hồi sinh viên đi thực tập mình đến cái email còn không biết viết, lên công ty đụng đâu hỏng đó nhưng ai mà chẳng phải bắt đầu từ đâu đó, có cần khắc nghiệt với 1 thực tập sinh vậy không trời? - Theo mình, phía doanh nghiệp sai là công bố thông tin biên bản lên trang public vì theo luật quyết định xử phạt không được công bố trừ khi công ty dùng thông cáo báo chí hoặc gửi cơ quan truyền thông. Còn về quy định xử lý thì doanh nghiệp hoàn toàn được phép hủy kết quả thực tập hoặc áp dụng các quy chế theo nội quy công ty. Doanh nghiệp đã dám đưa công văn như vậy thì tức là giữa doanh nghiệp và người vi phạm đã ký biên bản vi phạm rồi. - Làm sai thì bạn đó đã bị thu hồi dấu mộc. Còn công ty này đang triệt đi tương lai phía trước của sinh viên à? Liệu công ty có chịu bồi thường tổn thất sau này cho bạn sinh viên này không nhỉ? Công ty Truyền thông và Quảng cáo đang làm gì vậy? - Đăng lên thế là hủy hoại cả 4 năm học của người ta rồi. Không ưng thì đuổi chứ còn thu hồi dấu mộc rồi đăng lên MXH. Trong chuyện này, TTS có thể đúng hoặc sai nhưng mà hành động của công ty còn sai hơn. - Rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến bạn kia nhưng riêng mình và rất nhiều người sẽ nhớ đến cái tên agency V. trong blacklist công ty toxic với TTS. - Case này chưa thể đánh giá được bạn thực tập sinh như nào. Nhưng đưa ra 1 văn bản không có căn cứ gì, mơ hồ chụp 1 lỗi lên đầu người khác, tự ý public thông tin người khác khi chưa có sự đồng ý thì bạn có thể cân nhắc dùng đến pháp luật với công ty rồi đấy. - Về bản chất thì doanh nghiệp không nên làm hành động này, nhất là công ty truyền thông. Trừ trường hợp đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp, thì công ty có quyền được thông cáo để cảnh báo mọi người và đối tác.

Agency tiếp tục lên tiếng về lý do tung biên bản kỷ luật

Với phản ứng dữ dội từ dư luận, rạng sáng ngày 29/11, agency V. tiếp tục đăng thông cáo báo chí về sự việc để tường thuật lại sự việc.

Sinh viên U.V thực tập tại công ty V. từ 8/9 - 8/12 theo yêu cầu tối thiểu 3 tháng. Ngày 23/11, U.V xin xác nhận thực tập sớm vì có lịch học và được công ty hỗ trợ ký, chấm 10/10 điểm theo hình thức tự đánh giá.

Ngay sau đó, U.V thông báo nghỉ thực tập từ ngày 24/11 nhưng không báo trước, khiến công ty không kịp bố trí nhân sự bàn giao công việc nên đề nghị sinh viên hỗ trợ thêm một thời gian ngắn. Đến 21h30 ngày 25/11, sinh viên tiếp tục thông báo chấm dứt thực tập ngay lập tức.

Công ty cho rằng việc U.V nghỉ trước hạn không đúng quy định, thái độ trao đổi tin nhắn “thiếu hợp tác, có tính chất chống đối đồng thời có những phát ngôn mang tính thách thức và thái độ không chuẩn mực đối với cấp trên”. Vì vậy ngày 26/11 quyết định không công nhận quá trình thực tập và thu hồi giấy xác nhận đã cấp.

Cũng theo công ty V., sự việc đang được làm rõ giữa công ty và nhà trường nên đề nghị cộng đồng nhìn nhận sự việc khách quan và hạn chế lan truyền thông tin cảm tính, suy diễn một chiều.

Thông cáo báo chí vào rạng sáng ngày 29/11 của công ty V. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảng 6h sáng ngày 29/11, công ty V. tiếp tục đăng thông báo chính thức thứ 3.

Tại đây, công ty V. gửi lời xin lỗi đến nhà trường và sinh viên U.V vì những phiền lòng vừa qua. Công ty cho biết đã xem xét lại toàn bộ sự việc, đánh giá trách nhiệm của mình và sẽ làm việc lại với nhà trường và sinh viên để làm rõ, đảm bảo công bằng và minh bạch. Công ty này cũng coi đây là bài học kinh nghiệm và cảm ơn các ý kiến đóng góp, mong tiếp tục nhận được sự hợp tác từ nhà trường.

Ở phần bình luận bài đăng này, tài khoản fanpage công ty V. cũng để lại nhiều thông tin khác như sẽ liên hệ nhà trường làm việc. “Đây cũng là bài học cho công ty và bạn TTS. Chúng tôi sẽ có văn bản khôi phục điểm thực tập cho U.V trong thời gian tới” - phía công ty V. cho biết.

Và đây là thông báo thứ 3 vào khoảng 6h sáng ngày 29/11

Song đến khoảng 7h sáng ngày 29/11, toàn bộ 3 thông báo này đã bị xóa/ẩn khỏi tài khoản của agency V. mà chưa rõ lý do. Hiện tại, phía thực tập sinh chưa có phản hồi về câu chuyện này.

Hiện tại cộng đồng mạng vẫn đang thảo luận về sự việc, chúng tôi đang liên lạc với các bên để làm rõ sự việc và tiếp tục cập nhật.